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    Расписание матчей 11-11-2007

    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 30 тур
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Рубин
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    2:3
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Химки
    4:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак-Нальчик
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Москва
    3:1
    Луч
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Сатурн
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Ростов
    2:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2007/2008), 13 тур
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Бирмингем Сити
    1:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Челси
    1:1
    Эвертон
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    4:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    18:00
    Болтон
    0:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Портсмут
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 16 тур
    11 ноября, воскресенье
    16:00
    Нафтовик-Укрнафта
    0:2
    Металлист
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Заря
    3:0
    Ворскла
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    2:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2007/2008), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    1:2
    Удинезе
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Парма
    2:2
    Ювентус
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Реджо-ди-Калабрия
    2:0
    Дженоа
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Сиена
    2:3
    Ливорно
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:1
    Катания
    Матч завершен
    Испания. Примера (2007/2008), 12 тур
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Атлетико
    0:0
    Альмерия
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Вальядолид
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Бетис
    2:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Рекреативо
    1:0
    Осасуна
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Депортиво
    0:1
    Расинг
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    21:00
    Реал
    4:3
    Мальорка
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    23:00
    Вильярреал
    3:2
    Севилья
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 13 тур
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Вольфсбург
    1:2
    Байер
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    19:00
    Арминия
    3:1
    Нюрнберг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 14 тур
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Бордо
    3:0
    Ренн
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    20:00
    Лорьян
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    11 ноября, воскресенье
    23:00
    Лион
    1:2
    Марсель
    Матч завершен
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