октябрь 2007
ноябрь 2007
Россия. Премьер-лига 2007, 30 тур
11 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2007/2008), 13 тур
11 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2007/2008), 16 тур
Италия. Серия А (2007/2008), 12 тур
11 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Испания. Примера (2007/2008), 12 тур
11 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
11 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2007/2008), 13 тур