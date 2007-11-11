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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Нюрнберг
Арминия - Нюрнберг: обзор матча 11 ноября 2007
Арминия
11.11.2007, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арминия - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
11.10.2026
Арминия
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Посещаемость:
19000 из 26600 зрителей (71%)
Новости команд
Все
Арминия
Нюрнберг
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2025.05.24 19:50
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2023.04.07 00:21
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