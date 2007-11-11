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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 11 ноября 2007
Атлетико
11.11.2007, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико - Альмерия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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Атлетико
Альмерия
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
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«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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