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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 11 ноября 2007
Локомотив
11.11.2007, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
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0
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0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
9683 из 28800 зрителей (33%)
Новости команд
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Локомотив
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15:51
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13:21
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12:09
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10:25
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
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2020.04.28 20:50
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