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    Расписание матчей 07-10-2007

    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 26 тур
    7 октября, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    ЦСКА
    4:0
    Луч
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    1:3
    Томь
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2007/2008), 9 тур
    7 октября, воскресенье
    15:00
    Арсенал
    3:2
    Сандерленд
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Рединг
    1:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    3:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Ньюкасл
    3:2
    Эвертон
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Ливерпуль
    2:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Болтон
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Блэкберн
    2:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:10
    Фулхэм
    0:2
    Портсмут
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2007/2008), 7 тур
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Катания
    1:0
    Ливорно
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    2:0
    Кальяри
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:1
    Реджо-ди-Калабрия
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Парма
    0:3
    Рома
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Сиена
    3:0
    Эмполи
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:0
    Сампдория
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    22:30
    Лацио
    1:5
    Милан
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 12 тур
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Шахтер
    3:0
    Карпаты
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    20:00
    Черноморец
    1:2
    Днепр
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    20:00
    Металлист
    3:2
    Кривбасс
    Матч завершен
    Испания. Примера (2007/2008), 7 тур
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Атлетик
    1:1
    Альмерия
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Барселона
    3:0
    Атлетико
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Реал
    2:0
    Рекреативо
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Севилья
    0:1
    Депортиво
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Сарагоса
    3:0
    Леванте
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    4:2
    Хетафе
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    3:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Мурсия
    0:0
    Бетис
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    23:00
    Расинг
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 9 тур
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Айнтрахт
    2:1
    Байер
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Бавария
    3:0
    Нюрнберг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 10 тур
    7 октября, воскресенье
    20:00
    Бордо
    1:3
    Лион
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    20:00
    Сошо
    0:1
    Тулуза
    Матч завершен
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