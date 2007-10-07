сентябрь 2007
октябрь 2007
Россия. Премьер-лига 2007, 26 тур
Англия. Премьер-лига (2007/2008), 9 тур
7 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
7 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
7 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
7 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2007/2008), 7 тур
7 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
7 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2007/2008), 12 тур
Испания. Примера (2007/2008), 7 тур
7 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
7 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
7 октября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2007/2008), 9 тур