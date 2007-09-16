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    Расписание матчей 16-09-2007

    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2007/2008), 1/4 финала
    16 сентября, воскресенье
    15:00
    Урал
    2:1
    Сатурн
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Амкар-Пермь
    2:1
    Москва
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2007/2008), 3 тур
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    2:2
    Аталанта
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:1
    Ливорно
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Интер
    2:0
    Катания
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Ювентус
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Наполи
    2:0
    Сампдория
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Реджо-ди-Калабрия
    0:2
    Рома
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    22:30
    Парма
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 9 тур
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Кривбасс
    1:2
    Заря
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Арсенал
    0:1
    Таврия
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:00
    Днепр
    3:0
    Металлист
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 8 тур
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Монако
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:00
    Лорьян
    0:1
    Ренн
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2007/2008), 6 тур
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Манчестер Сити
    1:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Испания. Примера (2007/2008), 3 тур
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Депортиво
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Расинг
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Мурсия
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:00
    Севилья
    4:1
    Рекреативо
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    23:00
    Осасуна
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 5 тур
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Дуйсбург
    1:2
    Герта
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Вольфсбург
    1:2
    Карлсруэ
    Матч завершен
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