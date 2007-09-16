август 2007
сентябрь 2007
Россия. Кубок (2007/2008), 1/4 финала
Италия. Серия А (2007/2008), 3 тур
16 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
16 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2007/2008), 9 тур
Франция. Лига 1 (2007/2008), 8 тур
Англия. Премьер-лига (2007/2008), 6 тур
16 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2007/2008), 3 тур
16 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
16 сентября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2007/2008), 5 тур