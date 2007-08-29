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    Расписание матчей 29-08-2007

    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 6 тур
    29 августа, среда
    00:00
    Метц
    0:1
    Бордо
    Матч завершен
    29 августа, среда
    20:30
    Марсель
    0:2
    Ницца
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:30
    Осер
    0:2
    Ренн
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:30
    Ле Ман
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:30
    Лилль
    0:1
    Монако
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:30
    Сент-Этьен
    2:0
    Страсбур
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:45
    Сошо
    1:2
    Лион
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), ответный матч
    29 августа, среда
    20:00
    Шахтер
    3:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    29 августа, среда
    20:00
    Динамо
    3:0
    Сараево
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:45
    Селтик
    1:1
    (4:3)п
    Спартак
    Матч завершен
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