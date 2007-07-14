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    Расписание матчей 14-07-2007

    июнь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 16 тур
    14 июля, суббота
    12:00
    Луч
    2:1
    Сатурн
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    14:00
    ЦСКА
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    16:00
    Амкар-Пермь
    0:1
    Спартак
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    20:00
    Кубань (ЛФЛ)
    1:1
    Химки
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 1 тур
    14 июля, суббота
    18:00
    Металлист
    2:0
    Нафтовик-Укрнафта
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    19:00
    Говерла
    1:0
    Таврия
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    20:00
    Днепр
    2:0
    Кривбасс
    Матч завершен
    14 июля, суббота
    20:00
    Ворскла
    1:1
    Заря
    Матч завершен
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