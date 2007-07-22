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    Расписание матчей 22-07-2007

    июнь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 17 тур
    22 июля, воскресенье
    18:00
    Локомотив
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    20:30
    Спартак-Нальчик
    1:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 2 тур
    22 июля, воскресенье
    19:00
    Говерла
    0:0
    Ворскла
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    21:00
    Динамо
    2:2
    Арсенал
    Матч завершен
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