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    Расписание матчей 16-06-2007

    май 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 13 тур
    16 июня, суббота
    12:00
    Луч
    3:0
    Локомотив
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    14:30
    ЦСКА
    0:0
    Томь
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    16:00
    Химки
    2:2
    Зенит
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    17:00
    Сатурн
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    18:30
    Рубин
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    16 июня, суббота
    19:30
    Спартак-Нальчик
    0:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
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