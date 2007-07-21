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    Расписание матчей 21-07-2007

    июнь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 17 тур
    21 июля, суббота
    14:00
    Спартак
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    21 июля, суббота
    16:30
    Сатурн
    0:0
    Томь
    Матч завершен
    21 июля, суббота
    18:30
    Москва
    3:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    21 июля, суббота
    21:00
    Ростов
    1:1
    Луч
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 2 тур
    21 июля, суббота
    17:00
    Заря
    3:2
    Металлист
    Матч завершен
    21 июля, суббота
    18:00
    Нафтовик-Укрнафта
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    21 июля, суббота
    21:00
    ФК Харьков
    1:2
    Днепр
    Матч завершен
    21 июля, суббота
    21:00
    Кривбасс
    0:1
    Металлург
    Матч завершен
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