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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Нафтовик-Укрнафта - Шахтер
Нафтовик-Укрнафта - Шахтер: обзор матча 21 июля 2007
Нафтовик-Укрнафта
21.07.2007, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 2 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
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Таблица
Статистика матча Нафтовик-Укрнафта - Шахтер
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Матчи команд
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 30 тур
Нафтовик-Укрнафта
2 : 0
01.06.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 29 тур
ФК Сумы
3 : 2
27.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
0 : 1
20.05.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк-Спорт
2 : 0
15.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 25 тур
Горняк
0 : 3
06.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Кравченко
Пономарёв(оба-Львов)
Стадион:
Нефтяник
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Нафтовик-Укрнафта
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