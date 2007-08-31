Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 31-08-2007

    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2007, 23 тур
    31 августа, пятница
    19:00
    Москва
    1:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    31 августа, пятница
    19:00
    Динамо
    3:1
    Томь
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 8 тур
    31 августа, пятница
    20:00
    Таврия
    3:3
    Металлург
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 4 тур
    31 августа, пятница
    22:30
    Шальке-04
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    Суперкубок УЕФА 2007, Финал
    31 августа, пятница
    22:45
    Милан
    3:1
    Севилья
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11