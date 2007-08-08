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    Расписание матчей 08-08-2007

    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2007/2008), 1/8 финала
    8 августа, среда
    17:00
    Амкар-Пермь
    3:1
    Ахмат
    Матч завершен
    8 августа, среда
    18:00
    КАМАЗ
    0:1
    Москва
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:00
    ЦСКА
    2:0
    Химки
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:00
    Ростов
    0:1
    Томь
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:00
    Сатурн
    2:1
    Енисей
    Матч завершен
    8 августа, среда
    19:30
    Зенит
    9:3
    Динамо
    Матч завершен
    8 августа, среда
    20:00
    Спартак-Нальчик
    3:2
    Рубин
    Матч завершен
    8 августа, среда
    20:00
    Кубань (ЛФЛ)
    2:3
    Урал
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), ответный матч
    8 августа, среда
    21:00
    Шахтер
    2:1
    Пюник
    Матч завершен
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