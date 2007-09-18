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    Расписание матчей 18-09-2007

    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа A
    18 сентября, вторник
    22:45
    Марсель
    2:0
    Бешикташ
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:45
    Порту
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа B
    18 сентября, вторник
    22:45
    Челси
    1:1
    Русенборг
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:45
    Шальке-04
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа C
    18 сентября, вторник
    22:45
    Реал
    2:1
    Вердер
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:45
    Олимпиакос
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа D
    18 сентября, вторник
    22:45
    Милан
    2:1
    Бенфика
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:45
    Шахтер
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
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