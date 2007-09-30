август 2007
сентябрь 2007
Россия. Премьер-лига 2007, 25 тур
30 сентября, воскресенье
13:00
Матч завершен
30 сентября, воскресенье
17:45
Матч завершен
30 сентября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2007/2008), 6 тур
30 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2007/2008), 11 тур
Англия. Премьер-лига (2007/2008), 8 тур
Испания. Примера (2007/2008), 6 тур
30 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
30 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
30 сентября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2007/2008), 8 тур
Франция. Лига 1 (2007/2008), 3 тур