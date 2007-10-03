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    Расписание матчей 03-10-2007

    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2007/2008), 2 тур, группа A
    3 октября, среда
    22:45
    Ливерпуль
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    3 октября, среда
    22:45
    Бешикташ
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 2 тур, группа B
    3 октября, среда
    22:45
    Валенсия
    1:2
    Челси
    Матч завершен
    3 октября, среда
    22:45
    Русенборг
    0:2
    Шальке-04
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 2 тур, группа C
    3 октября, среда
    22:45
    Лацио
    2:2
    Реал
    Матч завершен
    3 октября, среда
    22:45
    Вердер
    1:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 2 тур, группа D
    3 октября, среда
    22:45
    Селтик
    2:1
    Милан
    Матч завершен
    3 октября, среда
    22:45
    Бенфика
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
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