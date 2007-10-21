сентябрь 2007
октябрь 2007
Франция. Лига 1 (2007/2008), 11 тур
Россия. Премьер-лига 2007, 27 тур
21 октября, воскресенье
13:00
Матч завершен
21 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
21 октября, воскресенье
19:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2007/2008), 8 тур
21 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Чемпионат Украины (2007/2008), 13 тур
Англия. Премьер-лига (2007/2008), 10 тур
21 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2007/2008), 8 тур
21 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
21 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2007/2008), 10 тур
21 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен