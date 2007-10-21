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    Расписание матчей 21-10-2007

    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 11 тур
    21 октября, воскресенье
    00:00
    Марсель
    1:0
    Ланс
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    20:00
    Нанси
    1:1
    Сошо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига 2007, 27 тур
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Амкар-Пермь
    1:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:00
    Крылья Советов
    3:0
    Рубин
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Зенит
    4:1
    Химки
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:15
    Ростов
    1:3
    Сатурн
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    1:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2007/2008), 8 тур
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    2:2
    Торино
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    1:1
    Катания
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    3:0
    Сиена
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Ливорно
    0:1
    Лацио
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Милан
    0:1
    Эмполи
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    3:0
    Парма
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:30
    Ювентус
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 13 тур
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Днепр
    2:1
    Таврия
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    18:00
    Карпаты
    0:0
    Арсенал
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    ФК Харьков
    0:2
    Металлист
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2007/2008), 10 тур
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Вест Хэм
    3:1
    Сандерленд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2007/2008), 8 тур
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Бетис
    1:1
    Расинг
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Вальядолид
    1:2
    Атлетик
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Альмерия
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    2:0
    Мурсия
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Рекреативо
    0:2
    Мальорка
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    23:00
    Атлетико
    4:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 10 тур
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Карлсруэ
    0:0
    Арминия
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Ганновер-96
    2:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
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