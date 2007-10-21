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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 октября 2007
Динамо
21.10.2007, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
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Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Совместно с fcdin.com
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