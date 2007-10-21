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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Карлсруэ - Арминия
Карлсруэ - Арминия: обзор матча 21 октября 2007
Карлсруэ
21.10.2007, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Карлсруэ - Арминия
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0
0
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0
0
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
11.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
Посещаемость:
26000 из 32306 зрителей (80%)
Новости команд
Все
Карлсруэ
Арминия
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
2021.10.27 21:39
1
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
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Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
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