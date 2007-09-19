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    Расписание матчей 19-09-2007

    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа E
    19 сентября, среда
    22:45
    Рейнджерс
    2:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    19 сентября, среда
    22:45
    Барселона
    3:0
    Лион
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа F
    19 сентября, среда
    22:45
    Рома
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    19 сентября, среда
    22:45
    Спортинг
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа G
    19 сентября, среда
    22:45
    ПСВ
    2:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    19 сентября, среда
    22:45
    Фенербахче
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2007/2008), 1 тур, группа H
    19 сентября, среда
    22:45
    Арсенал
    3:0
    Севилья
    Матч завершен
    19 сентября, среда
    22:45
    Славия
    2:1
    ФКСБ
    Матч завершен
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