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    Расписание матчей 19-08-2007

    июль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 4 тур
    19 августа, воскресенье
    00:00
    Ланс
    0:0
    Валансьен
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    21:00
    Ницца
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    23:00
    Марсель
    2:2
    Нанси
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2007/2008), 3 тур
    19 августа, воскресенье
    16:30
    Манчестер Сити
    1:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    18:00
    Блэкберн
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    19:00
    Ливерпуль
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 6 тур
    19 августа, воскресенье
    17:00
    Заря
    0:1
    Днепр
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    18:00
    Металлист
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    20:00
    Динамо
    7:3
    Карпаты
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига 2007, 21 тур
    19 августа, воскресенье
    17:00
    Спартак
    4:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    18:00
    Москва
    1:2
    Локомотив
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    19:30
    Зенит
    2:1
    Томь
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    20:30
    Ростов
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 2 тур
    19 августа, воскресенье
    19:00
    Энерги
    1:2
    Бохум
    Матч завершен
    19 августа, воскресенье
    19:00
    Гамбург
    1:0
    Байер
    Матч завершен
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