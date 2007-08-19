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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 августа 2007
Спартак
19.08.2007, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
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ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
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12.05.2018
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2 : 2
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Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55; НТВ+ "НАШ ФУТБОЛ" 17:00
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