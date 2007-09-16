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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Карлсруэ
Вольфсбург - Карлсруэ: обзор матча 16 сентября 2007
Вольфсбург
16.09.2007, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Карлсруэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вольфсбург - Карлсруэ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Посещаемость:
20000 из 30000 зрителей (66%)
Новости команд
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Вольфсбург
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