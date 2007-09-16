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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ливорно
Дженоа - Ливорно: обзор матча 16 сентября 2007
Дженоа
16.09.2007, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дженоа - Ливорно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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Дженоа
Ливорно
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 15:50
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«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
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2020.06.21 11:35
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2018.07.06 08:16
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2018.06.25 12:12
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«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
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