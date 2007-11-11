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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сарагоса
Бетис - Сарагоса: обзор матча 11 ноября 2007
Бетис
11.11.2007, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бетис - Сарагоса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
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Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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