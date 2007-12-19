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    Расписание матчей 19-12-2007

    ноябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2007/2008), 5 тур, группа E
    19 декабря, среда
    22:45
    Тулуза
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
    19 декабря, среда
    22:45
    Цюрих
    0:5
    Байер
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2007/2008), 5 тур, группа F
    19 декабря, среда
    22:45
    Брага
    2:0
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    19 декабря, среда
    22:45
    Бавария
    6:0
    Арис
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2007/2008), 5 тур, группа G
    19 декабря, среда
    22:45
    Хетафе
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    19 декабря, среда
    22:45
    Хапоэль
    1:3
    Ольборг
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2007/2008), 5 тур, группа H
    19 декабря, среда
    22:45
    Галатасарай
    0:0
    Аустрия
    Матч завершен
    19 декабря, среда
    22:45
    Паниониос
    2:3
    Бордо
    Матч завершен
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