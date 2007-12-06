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    Расписание матчей 06-12-2007

    ноябрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2007/2008), 4 тур, группа E
    6 декабря, четверг
    20:15
    Спартак
    1:0
    Цюрих
    Матч завершен
    6 декабря, четверг
    20:15
    Байер
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2007/2008), 4 тур, группа F
    6 декабря, четверг
    22:45
    Арис
    1:1
    Брага
    Матч завершен
    6 декабря, четверг
    22:45
    Црвена Звезда
    0:1
    Болтон
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2007/2008), 4 тур, группа G
    6 декабря, четверг
    22:45
    Ольборг
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    6 декабря, четверг
    22:45
    Андерлехт
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Кубок УЕФА (2007/2008), 4 тур, группа H
    6 декабря, четверг
    22:45
    Аустрия
    0:1
    Паниониос
    Матч завершен
    6 декабря, четверг
    22:45
    Бордо
    2:1
    Хельсингборг
    Матч завершен
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