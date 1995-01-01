С 2020-го года в группах A-C Лиги наций будет 16 команд, в группе D – семь

Пресс-служба УЕФА анонсировала изменения в формате проведения Лиги наций, начиная с сезона-2020/21.

В Лигу наций А войдут Португалия (победитель), Голландия, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия иИсландия.

Участники лиги А будут поделены на четыре группы, состоящие из четырех команд. Победители групп выйдут в плей-офф. Команды, финишировавшие внизу таблицы, отправятся в лигу B.

В Лигу наций B войдут Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния. Четыре группы по четыре команды, победители выйдут в лигу А, проигравшие отправятся в лигу C.

В Лигу наций C войдут Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан и Молдавия.

Четыре группы по четыре команды, победители выйдут в лигу B. Команды, занявшие последние места, проведут очные матчи по системе «дома-на выезде». Две проигравшие команды отправятся в лигу D и выступят в ней в третьем розыгрыше турнира (2022/23).

В Лигу наций D войдут Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино. Одна группа из четырех команд, одна – из трех.