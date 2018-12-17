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Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам

«Шальке» – «Манчестер Сити»

• Играли друг с другом лишь однажды – 10 лет назад в группе Кубка УЕФА. Команда Нойера, Ракитича, Фарфана и Кураньи («Шальке») проиграла 0:2 «Ман Сити», где уже играли Харт, Старридж и Компани.

• Но о Манчестере у «Шальке» воспоминания неплохие. Хоть они и были там разгромлены в 2011 году «Манчестер Юнайтед», но это был аж целый полуфинал Лиги чемпионов!

• Против родного клуба сыграет Лерой Сане. Два года назад «Ман Сити» купил его из «Шальке» за 50,5 миллиона евро.

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«Атлетико» – «Ювентус»

• Финал пройдет на домашней арене «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». Первый рубеж – нужно преодолеть сопротивление клуба, который недавно дважды доходил до решающего матча. «Атлетико», кстати, тоже играл в финалах дважды, оба раза уступал как и «Ювентус», причем только испанским командам.

• За последние 50 лет соперники встречались лишь дважды – оба раза на групповом этапе ЛЧ-2014/15. И сумели выжать из себя один единственный гол («Юве» выиграл дома 1:0, а в гостях сыграл 0:0).

• Криштиану Роналду – экс-лидер «Реала» – снова против «Атлетико», дополнительная интрига. А Марио Манджукич сыграет против бывшего клуба.

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«Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»

• «МЮ» и «ПСЖ» вообще никогда не встречались в еврокубках. Единственный матч состоялся три года назад на товарищеском турнире (парижане выиграли 2:0).

• Анхель Ди Мария сыграет против клуба, карьера в котором ему явно не удалась.

• Два предыдущих раза «ПСЖ» не мог пройти в четвертьфинал (уступали «Реалу» и «Барселоне»). Сейчас выпал еще один гранд, но сезон у «МЮ» пока складывается плохо.

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«Тоттенхэм» – «Боруссия»

• В прошлом сезоне обе команды сыграли в группе – оба раза сильнее были англичане (3:1 и 2:1). Весной 2016-го, наоборот, лучше были немцы (3:0, 2:1). Букмекерский «верх» пробивался все четыре раза. Обязательно будем ждать голов.

• Кстати, в этих двух матчах три гола забил Гарри Кейн.

• На «Уэмбли» вернется один из лидеров «Боруссии» – юный Джейдон Санчо. Он уже играл там за сборную Англии и даже сделал голевой пас в товарищеской игре против США.

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«Лион» – «Барселона»

• В последней игре между ними «Барселона» закатила «Лиону» пять мячей, было это в 1/8 финала победной для «Барсы» ЛЧ-2008/09. Дублем тогда отличился Тьерри Анри, а Жуниньо удалили.

• «Барса» вообще никогда не проигрывала «Лиону». Шесть матчей – четыре победы, две ничьи.

• Самуэль Умтити, если выздоровеет, наверняка будет встречен овацией. Он – воспитанник «Лиона», а в «Барселону» перебрался в 2016 году.

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«Рома» – «Порту»

• Предыдущую встречу поклонники «Ромы» предпочли бы забыть навсегда. В квалификации к групповому этапу ЛЧ-2016/17 итальянцы увезли из Португалии ничью 1:1, а дома бездарно уступили 0:3, пытаясь обыграть соперника… ввосьмером.

• Франческо Тотти считает размышляет о везении: «Учитывая, какие команды могли нам попасть, можно говорить, что повезло, но недооценивать «Порту» нельзя – они здорово сыграли на групповом этапе. Мы сейчас не в порядке, но до февраля есть время».

• В «Порту» четыре сезона подряд выступал экс-защитник «Рубина» Иван Маркано. Летом он перебрался в «Рому» и сыграет против бывшего клуба.

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«Аякс» – «Реал»

• В пяти последних матчах «Реал» буквально избил «Аякс» – это были пять крупных побед. Разница мячей в последних шести матчах – 20:2. Какой ужас.

• Именно «Аякс» был первым клубом, который обыграл «Реал» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» – 2:0 в 1995 году.

• Своему бывшему клубу попытается забить 35-летний Клас-Ян Хунтелар. За «Реал» он забил восемь голов, но трофеев не выиграл.

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«Ливерпуль» – «Бавария»

• Прошлый раз клубы встречались почти 40 лет назад – было это в полуфинале Кубка чемпионов. После двух ничьих прошел «Ливерпуль» – он сыграл в гостях 1:1, а дома 0:0.

• У клубов на двоих 10 побед в Кубке/Лиге чемпионов. По пять трофеев.

• Джердан Шакири сыграет против клуба, где у него не слишком задалась карьера. А у Юргена Клоппа не лучшая статистика против «Баварии»: 8 побед, 5 ничьих и 16 поражений.

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В швейцарском Ньоне прошла самая грустная жеребьевка. Грустная, потому что до этих противостояний еще целых два месяца. Хуже бывает только с чемпионатами мира и Европы – там вообще ждать по полгода.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 12/13/19/20 февраля, ответные – 5/6/12/13 марта. Точное расписание появится чуть позже.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Порту Лион Реал Барселона Атлетико ПСЖ Бавария Шальке-04 Боруссия Д Ювентус Рома Тоттенхэм Аякс
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1545049167
Да ничего интересно и ЛЕ гораздо симпотнее смотрится, каждый год новые команды и выстреливает заядлый аутсайдер
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BellatrixBlack
1545049732
gplw что нельзя было насыпать лиону хотя бы реал?)))) ну какая барса, что нам с ними, опять лететь домой(
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dinar7777dinar
1545049959
проход атлетико ! сити ! псж ! Барселона ! порту ! ливер ! аякс если реал не наберет форму ! боруссия д !
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bset
1545050286
Сити, Ювентус, ПСЖ, Тоттенхэм, Барселона, Рома, Реал, Ливерпуль
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El_Chori
1545050576
Классная сетка!
Ответить
Vlad Mourinho
1545058187
Атлетико:Ювентус - встреча достойная финала!
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Avatar 2
1545119710
«Ливерпуль» – «Бавария» : матч СУПЕР ! ! !
Ответить
Platon Faustov
1545127560
На самом деле будет интересен результат Аякс - Реал. Одни на коне, вторые проводят не лучший сезон.
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RUPRICHT
1545977683
Самые интересные пары : АТЛЕТИКО-ЮВЕНТУС и ЛИВЕРПУЛЬ -БАВАРИЯ!!!???
Ответить
nelez
1549923347
Учитывая последние игрыатлетико , барса и мю не пройдут этап
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