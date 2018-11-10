Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ

Сегодня Фавр сразится с «Баварией».

Люсьен Фавр и его «Боруссия» – главное открытие евросезона. В десяти стартовых турах Бундеслиги Дортмунд еще ни разу не проиграл и уверенно держит под собой Бундеслигу. Секрет головокружительного успеха – феномен Фавра.

Тренер работает в Дортмунде меньше, чем полгода. Но уже предельно понятно: Фавр – лучшее решение боссов «Боруссии» после назначения Юргена Клоппа в 2008 году. На это есть сразу несколько причин.

Фавр поправил игру «Боруссии»

При Клоппе команда играла в дерзкий, направленный на многочисленные атаки, футбол. При Тухеле «Боруссия» вроде бы не отказалась от клопповского стиля, но все стало сложнее. Наглядный пример тезиса – Марко Ройс. Он жаловался на бесконечные смены позиций, огромные требования со стороны тренера (вроде того, что Ройс должен был не только отрабатывать в атаке, но и смещаться в центр, а то и вообще в защиту). Тухель – тактически подкованный тренер, но это тот случай, когда гиковатый стиль идет в ущерб яркому футболу команды.

При Боше и Штегере в игре «Боруссии» начался застой. И тот, и другой пытались оживить команду с помощью старых приемов Клоппа, не привнося ничего нового. И, абсолютно логично, что оба провалились.

Фавр не отталкивается ни от кого и вытягивает «Боруссию» собственными силами. За счет этого у него все получается. Тренер облегчил игру команды, не заставляет игроков выполнять чужую работу и снова акцентирует на одном нападающем (сейчас это Алькасер, поэтому и забивает много. При Тухеле вперед часто уходили Мхитарян и даже Ройс). Кроме того, два главных бегунка, Ройс и Пулишич, получили свободу действия и уже смещаются в чужие зоны по собственному желанию. А не по принуждению главного тренера.

Единственный минус Фавра – розыгрыши дальних стандартов (штрафных со своей половины поля, к примеру). Около 57% подобных моментов заканчиваются неудачами для «Боруссии». Фавр компенсировал провал жесточайшим прессингом. В этом сезоне такой прием не подействовал лишь раз – в матче против «Атлетико», когда мадридцы додавили соперников за счет скорости.

Фавр – отличный психолог

Статистика кипера «Боруссии» Романа Бюрки в прошлом сезоне: около 37% от всех действий заканчивались браком. Статистика Бюрки в этом розыгрыше Бундеслиги – вратарь косячит только в 3,2% случаев.

На самом деле есть две причины резкого улучшения игры Бюрки. Первая – вратарь возобновил походы к психологу, так он снимает стресс после игр при многотысячных толпах. Вторая – отличная атмосфера на тренировках Фавра.

Тренер «Боруссии» – отличный психолог, он умеет находить общий язык с футболистами. Сезон назад он помог Балотелли выйти из коматозного состояния. Сейчас держит в форме Бюрки, Ройса и Пулишича. Ройс физически нестабилен, ему трудно вливаться после повреждений – от страха получить травму Фавр его избавил. На Пулишича слишком давит внимание немецкой прессы – тренер помогает ему абстрагироваться от медийной нервотрепки в свободное от тренировок и матчей время.

Фавр умеет говорить со своими игроками, он открыт для них. «Мистер Тухель говорил нам, что мы можем обратиться к нему по любому поводу, но все равно между нами была какая-то строгость и напряжение. С Фавром же все иначе. Когда мы приезжаем на тренировки, то, кажется, с нами работает не человек, вдвое старший нас, а наш сверстник. В моей карьере не было тренера, сильнее Фавра», – говорил Ройс.

Фавр – трудолюбивый

Есть две истории, подтверждающий этот факт.

Во-первых, в детстве после тренировок он часто шел на ферму, принадлежащую его семье, и работал там чуть ли не до утра. Фавр объяснял это так: «Отцу нужен был помощник. Я любил работать вместе с ним. С одной стороны, он рассказывал кучу историй. С другой стороны, мне было жалко тратить свое время на сон».

Во-вторых, однажды, когда он еще тренировал «Боруссию» из Менхенгладбаха, он задержался на базе на два дня из-за того, что думал над новым тренировочным режимом и тактикой. В конце сезона 2012/13, когда «Гладбах» проиграл два матча подряд («Вольфсбургу» и «Шальке») Фавр всерьез задумался над сменой тактики. Рабочие с базы «Боруссии» рассказали президенту Рольфу Кенигзу, что Фавр два дня сидел в своем кабинете, просматривал хайлайты с предыдущих матчей и выходил из помещения только лишь в столовую, на тренировку и в туалет. В следующем матче «Боруссия» обыграла «Майнц» со счетом 4:2.

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Дополнительный момент, после которого вы еще сильнее притопите за Фавра – он слишком красноречив. Тренер обсуждает тактику на пресс-конференциях после матча, шутит над игроками при журналистах (с улыбкой на лицу пригрози Герреро переводом в запас, если тот не улучшит свой результат на стометровке), спокойно реагирует на провокационные вопросы. «Хотел бы я видеть Родригеса в своей команде? У него определенно классные штрафные. Но в нашей команде 8-9 человек на его позицию, а самый сильный – Гетце. Не могу сказать, что он выходил в стартовом составе каждый матч», – сказал Фавр.

«Боруссия» проиграла после серии из пятнадцати матчей без поражений. Сегодня у команды есть замечательный шанс начать новую положительную серию. Соперник – «Бавария». В паре с ослабевшим фронтменом Бундеслиги «Боруссия» смотрится более чем достойно. Все благодаря козырю – Люсьену Фавру.

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