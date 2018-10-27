«Боруссию» тащит чемпион мира. Ему всего 18 лет

И у него потрясающая статистика.

• Джейдон Санчо – удивительный персонаж. За девять туров Бундеслиги 18-летний англичанин набрал десять очков по системе «гол плюс пас» (4+6). При этом полный матч он отыграл всего лишь дважды. Кроме того, на счету Санчо голевой пас в матче Кубка и 1+1 за три игры Лиги чемпионов. Интересно, что за два первых месяца нынешнего сезона он почти только ассистировал – восемь голевых пасов и один забитый мяч. За неделю с 20 по 27 октября – четыре гола в трех играх. Кстати, в истории Бундеслиги есть лишь один иностранный автор дубля моложе Санчо – это кореец Сон Хын Мин, а разница составляет 81 день.

• Санчо мог бы сейчас радовать не Люсьена Фавра, а Хосепа Гвардиолу. Собственно, Пепа он и радовал, но «Ман Сити» не договорился с футболистом о контракте. Ходили слухи, что юный Санчо даже отказывается ходить на тренировки из-за неопределенности, он вообще не очень верил, что на него рассчитывают. В итоге, в предсезонное турне он не поехал, а перебрался в «Боруссию», где стал первым англичанином в истории клуба. В прошлом сезоне он появился в 12 матчах и поразил ворота «Байера», а также отметился четырьмя голевыми передачами. Сейчас Санчо всего за десять игр превзошел свое достижение по «гол плюс пас» в два раза.

• Санчо – странный чемпион мира. В октябре прошлого года «Боруссия» не хотела его отпускать на ЧМ среди юношей U-17, но стороны нашли компромиссное решение – Санчо сыграет на групповом этапе, а потом вернется в клуб. Англия выиграла три игры с разницей 11:1, два гола забил Санчо. Но потеря футболиста на команду не повлияла –дальше, уже в плей-офф, англичане мучились лишь с Японией (победили по пенальти), а сборным США, Бразилии и Испании натолкали в общей сложности 12 мячей и выиграли трофей. Кстати, за несколько месяцев до этого Санчо ездил на юношеский Евро, но там Англия проиграла в финале испанцам по пенальти (а на ЧМ также в финале вынесла их 5:2). Джейдон забил на турнире пять голов и стал лучшим его игроком.

• Из других сугубо статистических показателей у Санчо нет каких-то выдающихся цифр – он довольно редко бьет по воротам (0,6 удара за игру), нечасто обводит (1 за матч), редко отбирает и перехватывает и уж точно не силен в верховой борьбе при росте 180 см . По обостряющим пасам (1,9 за игру) Санчо делит 13-е место в Бундеслиге с Хамесом. При этом надо понимать, что англичанину очень нравится ассистировать, а для более мощных показателей требуется больше игрового времени. Самые же красноречивые цифры – те, что определяют количество голов и голевых передач. Тут уж с 4+6 все обстоит шикарно, учитывая всего 377 минут сыгранного времени (то есть, чуть больше, чем четыре полных матча). Получается, что в среднем за тайм игрового времени от Санчо железно можно ждать результативного действия.

• Один фанат на всю жизнь у Санчо уже точно есть – это маленькая болельщица «Боруссии» из Питтсбурга, которой футболист подарил свои бутсы после предсезонной игры с «Бенфикой». Собственно, об этом папа малышки и написал в твиттере:

twit text — Dave Spell (@DaveSpellPGH) 26 июля 2018 г.

Кстати, когда Санчо стал игроком «Боруссии», он получил седьмой номер, под которым играл Усман Дембеле. Некоторые фанаты очень креативно поприветствовали сменщика.

twit text — B/R Football (@brfootball) 4 сентября 2017 г.

Сегодня «Боруссия» благодаря дублю Санчо едва не обыграла «Герту» – в добавленное время не удалось уберечься от пенальти, так что команды сыграли 2:2. Впрочем, эта осечка никак не повлияла на турнирное положение – дортмундский клуб все так же возглавляет таблицу Бундеслиги. В двух очках от него – «Бавария», победившая «Майнц».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

Боруссия Д – Герта – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Санчо, 27; 1:1 – Калу, 41; 2:1 – Санчо, 61; 2:2 – Калу, 90+1 (с пенальти).

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