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    «Боруссию» тащит чемпион мира. Ему всего 18 лет


    3.3
    Голосов: 3
    27.10.2018 18:25
    И у него потрясающая статистика.

    • Джейдон Санчо – удивительный персонаж. За девять туров Бундеслиги 18-летний англичанин набрал десять очков по системе «гол плюс пас» (4+6). При этом полный матч он отыграл всего лишь дважды. Кроме того, на счету Санчо голевой пас в матче Кубка и 1+1 за три игры Лиги чемпионов. Интересно, что за два первых месяца нынешнего сезона он почти только ассистировал – восемь голевых пасов и один забитый мяч. За неделю с 20 по 27 октября – четыре гола в трех играх. Кстати, в истории Бундеслиги есть лишь один иностранный автор дубля моложе Санчо – это кореец Сон Хын Мин, а разница составляет 81 день.

    • Санчо мог бы сейчас радовать не Люсьена Фавра, а Хосепа Гвардиолу. Собственно, Пепа он и радовал, но «Ман Сити» не договорился с футболистом о контракте. Ходили слухи, что юный Санчо даже отказывается ходить на тренировки из-за неопределенности, он вообще не очень верил, что на него рассчитывают. В итоге, в предсезонное турне он не поехал, а перебрался в «Боруссию», где стал первым англичанином в истории клуба. В прошлом сезоне он появился в 12 матчах и поразил ворота «Байера», а также отметился четырьмя голевыми передачами. Сейчас Санчо всего за десять игр превзошел свое достижение по «гол плюс пас» в два раза.

    • Санчо – странный чемпион мира. В октябре прошлого года «Боруссия» не хотела его отпускать на ЧМ среди юношей U-17, но стороны нашли компромиссное решение – Санчо сыграет на групповом этапе, а потом вернется в клуб. Англия выиграла три игры с разницей 11:1, два гола забил Санчо. Но потеря футболиста на команду не повлияла –дальше, уже в плей-офф, англичане мучились лишь с Японией (победили по пенальти), а сборным США, Бразилии и Испании натолкали в общей сложности 12 мячей и выиграли трофей. Кстати, за несколько месяцев до этого Санчо ездил на юношеский Евро, но там Англия проиграла в финале испанцам по пенальти (а на ЧМ также в финале вынесла их 5:2). Джейдон забил на турнире пять голов и стал лучшим его игроком.

    • Из других сугубо статистических показателей у Санчо нет каких-то выдающихся цифр – он довольно редко бьет по воротам (0,6 удара за игру), нечасто обводит (1 за матч), редко отбирает и перехватывает и уж точно не силен в верховой борьбе при росте 180 см. По обостряющим пасам (1,9 за игру) Санчо делит 13-е место в Бундеслиге с Хамесом. При этом надо понимать, что англичанину очень нравится ассистировать, а для более мощных показателей требуется больше игрового времени. Самые же красноречивые цифры – те, что определяют количество голов и голевых передач. Тут уж с 4+6 все обстоит шикарно, учитывая всего 377 минут сыгранного времени (то есть, чуть больше, чем четыре полных матча). Получается, что в среднем за тайм игрового времени от Санчо железно можно ждать результативного действия.

    • Один фанат на всю жизнь у Санчо уже точно есть – это маленькая болельщица «Боруссии» из Питтсбурга, которой футболист подарил свои бутсы после предсезонной игры с «Бенфикой». Собственно, об этом папа малышки и написал в твиттере:

    Кстати, когда Санчо стал игроком «Боруссии», он получил седьмой номер, под которым играл Усман Дембеле. Некоторые фанаты очень креативно поприветствовали сменщика.

    Сегодня «Боруссия» благодаря дублю Санчо едва не обыграла «Герту» – в добавленное время не удалось уберечься от пенальти, так что команды сыграли 2:2. Впрочем, эта осечка никак не повлияла на турнирное положение – дортмундский клуб все так же возглавляет таблицу Бундеслиги. В двух очках от него – «Бавария», победившая «Майнц».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

    Боруссия Д – Герта – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Санчо, 27; 1:1 – Калу, 41; 2:1 – Санчо, 61; 2:2 – Калу, 90+1 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14473

      Skull_Boy 27 октября 2018, 20:33

      Да не он тащит, а Ройс там голова, пасует только так всем подряд и смотрел я игру и не видно и не слышно его было, просто дали ему 2 паса на пустые ворота

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Skull_Boy 27 октября 2018, 20:36

      Тоже смотрел, согласен полностью.
      В моменте со вторым голом Боруссии мне вообще показалось, что Ройс сам забить хотел, да и вроде мяч в ворота шёл после его касания - но Санчо замкнул наверняка.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Skull_Boy 28 октября 2018, 14:25

      Ты его по одному матчу оцениваешь ? Да я не спорю , что Ройс крут и лидер команды , но от того же Санчо постоянно исходит опасность , уж недооценивать его не стоит ... И кстати про два гола в пустые - если бы в первом тайме не было бы офсайда - мы бы сейчас говорили бы о хет-трике и очень эффектном забитом первом голе Санчо ...

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