Новая «Боруссия» – огонь. За ней так приятно смотреть

Незнакомые герои и знакомый Ройс.

До этого лета «Боруссию» мотало по разным границам. Команда могла выигрывать четыре мяча к 25-й минуте, а потом едва удерживать ничью. Непонятные ошибки, деградация Гетце и полная тренерская неразбериха – из такой хандры состоял Дортмунд в последние пару сезонов. Кажется, все изменилось. Мы больше не знаем «Боруссию», где много проблем и скандалов. Теперь это снова топ-клуб, который зажигает в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Дортмундцы легко разгромили «Монако» с Головиным в основе (3:0) и возглавили группу. Дальше – больше успеха.

Грамотные трансферы

Перед стартом сезона «Боруссия» потратила на трансферы 75 миллионов евро, но почти вся сумма ушла на трех игроков. Из «Майнца» взяли в основу центрального защитника Диалло за 28 миллионов, а по 20 отдали за центральных полузащитников Делэйни и Витселя. Остальное – косметическое усиление под новый сезон. Например, в «Боруссии» потихоньку оживает арендованный у «Барселоны» Пако Алькасер, а «Реал» сдал сюда на два сезона перспективного защитника Хакими.

Главное, что «Боруссия» избавилась почти от всех ненужных игроков, которые только портили командный дух. Ярмоленко списали в «Вест Хэм», Мерино – в «Ньюкасл», Шахина отдали «Вердеру». Из других потерь заметен уход Сократиса и Кастро, но их грамотно и без потерь заменили новичками. Удивительно, что на продажах «Боруссия» даже отбила 50 миллионов евро, хотя отдавала всех футболистов по заниженной стоимости.

Новый лидер

Такая команда очень напоминает менхенгладбахскую «Боруссию», которая однажды влюбила в себя Германию и открыла несколько звезд. Тогда в составе одновременно играли перспективные тер Штеген и Ройс, а тренировал банду Люсьен Фавр. Летом Фавр приехал из «Ниццы» в Дортмунд, а Ройс окончательно залечил болячки и наконец-то сыграл за сборную Германии на чемпионате мира. Вокруг него строят эту «Боруссию».

С августа Ройс – новый капитан. По статистике он наконец-то вышел на уровень топ-звезды и приносит очки. В шести матчах Бундеслиги у Ройса уже четыре гола и четыре голевых паса. За весь сезон-2017/18 он набрал меньше, а теперь еще и бьет разные рекорды. Сначала Марко забил свой сотый гол в Бундеслиге, потом сотый гол в составе «Боруссии», а теперь повторил рекорд Левандовского по голам за клуб в Лиге чемпионов (17).

«Я знаю философию главного тренера, поэтому совершенно не удивлен таким хорошим результатам. Нам предстоит еще много работать, но сейчас все на нашей стороне», – рассказывает Ройс об атмосфере в коллективе. Его роль состоит в примере для всех остальных, а место в основе вообще не подвергается никакой ротации. Ройс полностью отыграл все матчи в Бундеслиге и в Лиге чемпионов, а единственный раз заменился только в кубковой игре с «Нюрнбергом» (7:0). Летом прошла информация, что Гвардиола хотел забрать Ройса в «Ман Сити», но из такой «Боруссии» Марко не уйдет.

Методы Фавра

Фавра называют человеком, который внимательно относится вообще ко всему. В «Боруссии» это сразу привело к устранению мелочей, которые мешали команде играть. Поэтому в шести матчах Бундеслиги дортмундца забили уже 19 голов, а пропустили всего пять. Атакующая игра наконец-то не вредит обороне. В воротах по-новому проявляет себя Бюрки, решивший все психологические проблемы (тоже не без помощи Фавра). Новый тренер «Боруссии» – психолог, мотиватор и тактик одновременно.

«Наша игра зависит от тактических корректировок, которые делает тренер. Особенно это проявляется в перерыве. Всегда можно подготовиться к сопернику перед матчем, но неизвестно, что будет на самом деле. Корректировки Фавра помогают нам», – говорил защитник Аканджи после матча с «Монако», где все голы «Боруссия» забила во втором тайме. Брун-Ларсен был краток, но сказал еще более правильные слова: «Фавр извлекает максимум из нас и одержим каждой деталью. С нетерпением жду новой тренировки, потому что становлюсь лучше».

«Боруссия» действительно становится лучше, но меняет стиль. В сезоне-2017/18 команда чуть больше владела мячом (57%), выигрывала почти 52% верховых единоборств и чуть-чуть не дотягивала до 83% по точности передач. С приходом Фавра акцент сменился именно в пользу качественных распасовок, которые прогрессировали до 85,4%. По этому показателю «Боруссия» почти дотягивает до «Баварии» и намного опережает всех остальных. Интересно, что игра «Боруссии» теперь больше заточена под четкое завершение: по общему числу ударов за шесть матчей «Боруссия» занимает только 13-е место в лиге (72).

Английский Месси

Англичанин Джейдон Санчо занимался в академиях «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а потом неожиданно ушел в «Боруссию». За него отдали около 10 миллионов фунтов, но до начала этого сезона почти не давали шансов. 21 октября 2017 года Санчо дебютировал за «Боруссию», став первым англичанином в истории клуба. Почти через год он впечатлил Германию полезными действиями и получил сравнения с Месси и Роналду.

До игры с «Монако» Санчо ни разу за сезон не попал в стартовый состав. В Бундеслиге он играл в среднем 21 минуту, но за шесть игр забил один гол и отдал пять голевых пасов. В кубковой игре с «Нюрнбергом» Санчо выпустили всего на 17 минут и он не только забил сам, но и сделал ассист. Выход в старте на «Монако» тоже получился удачным. Именно Санчо ассистировал Брун-Ларсену в моменте с первым голом. «Санчо – наше оружие», – говорит о нем Марко Ройс. С Санчо продлили контракт до 2022 года, а новая «Боруссия» – это история про то, как 18-летний парень ассистирует 20-летнему в матче Лиги чемпионов.

twit text — FootballTalentScout (@FTalentScout) 3 октября 2018 г.

Старые травмы

«Прекратите обсуждать Гетце. Это никому не поможет», – ругался Ройс после очередного матча Бундеслиги. Этим летом Марио окончательно сник и вообще перестал попадать в состав. Фавр поставил его только на Кубок Германии и выдал час игрового времени в первом туре ЛЧ, а потом случилась очередная травма и повысилась конкуренция. «Я могу ставить Гетце в центр полузащиты, но у нас 8-9 человек на эту позицию», – объясняет Фавр. Похожая ситуация и у Кагавы, которого видят в новой «Боруссии» только кандидатом на выход со скамейки.

Бывшие лидеры больше не тянут требования этой «Боруссии» по быстрому и прогрессивному футболу. Пока их оставляют в команде, что несет дополнительную информационную нагрузку. Когда вместо Гетце и Кагавы на поле появляются Санчо и Брун-Ларсен, номинальные вопросы могут возникнуть даже у болельщиков «Боруссии». Пока игра и результаты остаются на этом уровне, довольны даже те, кто хочет возрождения звезд.

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