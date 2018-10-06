Провалиться в «Барсе», но показать гения в «Боруссии»

6 голов в трех турах – как тебе такое, Лео Месси?

Дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург» устроили голевую перестрелку на «Сигнал Идуна Парк». Хозяева выиграли со счетом 4:3, Пако Алькасер оформил хет-трик, забив последний мяч на 96 минуте. Статистика нападающего впечатляет: в последних четырех матчах в желто-черной футболке он забил семь мячей. Кажется, Алькасер начинает оживать после бездарных сезонов на лавке «Барселоны».

Почему он не закрепился в «Барсе»

Чемпионат Испании сезона 2016/17 – Алькасер появился в составе «Барселоны» двадцать раз, отыграв в общей сложности 847 минут, забил 6 голов и отдал 3 голевых передачи. В прошлом розыгрыше Ла Лиги форвард надел сине-гранатовую джерси уже 17 раз (всего на поле – 693 минуты), но продолжал забивать: 4 мяча и 3 результативных паса. После нескольких зубодробительных сезонов в «Валенсии» эта статистика выглядит особо жалко. Летом 2016-го Алькасер покидал «Месталью» в качестве местного героя. Тогдашний главный тренер «Валенсии» Пако Аестаран предупреждал: ничем хорошим этот переход не закончится, что он будет сидеть на лавке и смотреть за игрой Месси и Суареса. Нападающий не послушался. А зря.

Алькасер просто не выдержал конкуренции. За два сезона он прочно прирос к лавке «Барсы». Форвард выходил в кубковых матчах, лигочемпионских играх. Но в самых ответственных встречах в нападении бегал аргентинский вундеркинд. Алькасер даже несколько раз ходил к Эрнесто Вальверде с просьбами давать ему побольше игрового времени. Но жертвовать взаимоотношениями с Месси ради лишних минут для Алькасера будет только не очень умный тренер.

В июне в колонке для Marca испанский журналист Хорхе Мориэль писал: «Алькасер – классный форвард, но ему нужно время и подходящий клуб, где ему будут доверять. Если Гризманн не перейдет в «Барселону», Пако все равно нужно уйти. Германия или Франция – идеальный вариант для Алькасера, стиль игры в этих лигах идеально подойдут для него». Мориэль правильно предсказал будущее. Алькасер выбрал аренду в «Боруссию» и теперь помогает Люсьену Фавру зажигать в Бундеслиге.

Почему Алькасер преобразился

Весной и в начале лета руководители «Боруссии» много говорили об изменении трансферной политики: теперь боссы предпочитают только молодых футболистов, либо опытных игроков, за которых не требуют большие деньги. Именно поэтому в Дортмунде отказались от дорогостоящего трансфера Миши Батшуайи и решились на аренду Пако Алькасера.

В «Боруссии» Алькасер раскрылся. На это есть одна причина – у него просто нет конкуренции. Люсьен Фавр доверил ему место в стартовом составе, добавив некоторую независимость в игру нападающего. Теперь Алькасер не просто мерзнет впереди в ожидании передач. Он перемещается по центру, периодически смещаясь на бровки. Вот – несколько статистических фактов, подтверждающий прогресс Алькасера в Дортмунде:

• Если брать матчи в «Валенсии» и каждые 90 минут игры за «Барсу», то в Германии Алькасер пробегает на 51% больше. При этом он больше перемещается по флангам, часто оттягивается на позицию «девятки».

• Среднее количество ударов испанца за полчаса игры увеличилось с 0,7 до 3,8 в сравнении со временем в «Барсе».

• Пако Алькасер стал вторым футболистом в истории Бундеслиги после Герта Дерфеля (1963 год), который забил 6 мячей в своих первых 3 матчах.

• Алькасеру потребовалось всего 50 минут, чтобы забить первые три гола за «Боруссию». Это новый рекорд дортмундцев.

• В прошлом сезоне Алькасеру нужно было всего 3,75 удара, чтобы забить гол (лучший показатель «Барсы» в предыдущем розыгрыше Ла Лиги). Теперь форварду нужно ударить по воротам 3,01 раза, чтобы превратить момент в забитый мяч.

Алькасер освоился в городе, клубе, понял философию главного тренера. Да и Люсьен Фавр в восторге от нападающего: «Я люблю таких универсалов. Пако может обогнать на скорости, он может создать момент для себя, организовать голевую ситуацию для партнеров. Думаю, он спокойно может стать важнейшим игроком «Боруссии» в самое ближайшее время».

Опция выкупа нападающего составляет 23 млн евро. Достаточно маленькая сумма для футболиста, который полностью определяет игру «Боруссии» в атаке.

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