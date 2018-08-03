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    Как уйти к аутсайдеру и получать зарплату топ-клуба?


    3.9
    Голосов: 13
    03.08.2018 15:55
    Хитрость Макса Майера.

    Немецкий полузащитник Майер менял много академий, но заканчивал в системе «Шальке». В этом клубе он и дебютировал в Бундеслиге еще в сезоне-2012/13. Сейчас Майеру 22 года, а от преданности родному клубу ничего не осталось. Все дело в деньгах, характере и окружении игрока. В январе «Шальке» предложил Майеру четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро в год, перспективами участия в Лиге чемпионов и местом в основе.

    Вот несколько причин, почему Майер его не принял.

    1. Сторона Майера посчитала, что «Шальке» не сильно усердствует в желании сохранить своего воспитанника. Одних электронных писем с суммой контракта игроку показалось мало. Ему хотелось внимания и публичного признания.

    2. Майеру не понравилось, что клуб медлил с предложением. В «Шальке» ждали решения Леона Горецки, который в итоге выбрал «Баварию». Только после получения ответа от основной звезды клуб начал работу над контрактом Макса. Роль второго плана ему не понравилась.

    3. «Шальке» привык давить на молодых игроков, когда те думают над контрактом. Подобное происходило с юным Озилом, которого однажды пришлось сливать в «Вердер». Это же случилось и с Майером. Его вынудили пойти на конфликт и выступить с громкими словами, что он пропускает матчи не из-за травмы, а руководство лжет прессе. Формальную причину, чтобы выставить Майера виноватым, клуб нашел.

    Между Майером и «Шальке» разгорелся громкий конфликт. Его последним матчем за клуб стала апрельская встреча с «Гамбургом», где полузащитник отыграл тайм. Потом ему запрещали тренироваться с командой и только иногда кидали в запас на важные матчи. Естественно, что улучшенное предложение «Шальке» Майеру тоже было не нужно. Он просто потерял мотивацию там находиться, а в другом месте точно мог больше заработать.

    Настоящий и топовый вариант у Майера был один – «Арсенал». В Лондоне вели игрока еще при Венгере, но Макс заломил серьезные условия. «Тоттенхэм» и «Ювентус» отвалились еще предыдущим летом, хотя тогда «Шальке» мог получить около 40 миллионов евро. В «Арсенал» Майер не пошел, потому что клуб отказался платить ему 4 миллиона фунтов в год. Но Майеру оказалась не нужна никакая Лига чемпионов, поэтому он трудоустроился в «Кристал Пэлас».

    Немного сухих цифр. Зарплата Майера по 3-летнему контракту в «Кристал Пэлас» – 170 тысяч фунтов в неделю, что составляет почти 9 миллионов фунтов в год. Daily Mail пишет, что его оклад на уровне Обамеянга и Мхитаряна в «Арсенале», а с такими цифрами Майер входит в 20-ку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Из «Шальке» Майер сбежал свободным агентом, но клуб все равно получит 450 тысяч фунтов компенсации за воспитание.

    Кажется, от всего этого Майер взял даже слишком много.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      BerninG 8 августа 2018, 01:10

      Сильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 5 августа 2018, 22:35

      Первое... второе... третье... Все это бла-бла-бла... В сухом остатке 9 лямов фунтов в год против 5,5 евро (то есть в евро его зарплата больше чем в два раза если бы он принял условия Шальке). Спрашивается и какого рожна ему играть в патриотизм, если еще не известно как повернется в дальнейшем его спортивная карьера? Отличная работа его агента, плюс рынок европейского футбола, парень вытянул свой джек-пот в лоторею))) Завидуем молча господа! И... надеемся дожить до пенсии в России))) А парень, через три года может на все плюнуть и всю жизнь жить в свое удовольствие))) ПыСы: Юная француженка после прочтения романа русского классика, спрашивает у своей бабушки:
      - А что такое любовь?
      - Внученька, - отвечает старушка, - эту чушь которую выдумали русские, что бы денег женщинам за секс не платить! (с)

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 4 августа 2018, 13:19

      Везде бабло делает свое дело.Вспомните СССР-за страну играли

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 4 августа 2018, 12:59

      Да и у Шальке менеджеры криворукие, не первый раз игроки уходят свободными агентами (Фукс, Колашинац, Матип, Чупо-Мотинг, Горецка, теперь Майер). Обсуждают о продлении контракта с игроками когда остается полгода или год. Напоминает Динамо во времнена Ротенбергов.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 августа 2018, 12:54

      Единственный плюс этого перехода - постоянное место в основе!

      0
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > TY13R 5 августа 2018, 00:03

      не факт

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 августа 2018, 11:24

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +78

      southerner 4 августа 2018, 10:55

      Он получает такие деньги, потому что перешел свободным агентом - это нормальная практика. По сути качественный игрок обошелся клубу в 10 лямов и то в рассрочку.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 августа 2018, 10:07

      Опрос глуп, на самом деле, мир давно уже слово ЗАСЛУЖИВАЕТ не знает.

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 августа 2018, 08:09

      ну, красаучег...

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 4 августа 2018, 06:42

      Время покажет.

      0
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