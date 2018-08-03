Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Как уйти к аутсайдеру и получать зарплату топ-клуба?

Немецкий полузащитник Майер менял много академий, но заканчивал в системе «Шальке». В этом клубе он и дебютировал в Бундеслиге еще в сезоне-2012/13. Сейчас Майеру 22 года, а от преданности родному клубу ничего не осталось. Все дело в деньгах, характере и окружении игрока. В январе «Шальке» предложил Майеру четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро в год, перспективами участия в Лиге чемпионов и местом в основе.

Вот несколько причин, почему Майер его не принял.

1. Сторона Майера посчитала, что «Шальке» не сильно усердствует в желании сохранить своего воспитанника. Одних электронных писем с суммой контракта игроку показалось мало. Ему хотелось внимания и публичного признания.

2. Майеру не понравилось, что клуб медлил с предложением. В «Шальке» ждали решения Леона Горецки, который в итоге выбрал «Баварию». Только после получения ответа от основной звезды клуб начал работу над контрактом Макса. Роль второго плана ему не понравилась.

3. «Шальке» привык давить на молодых игроков, когда те думают над контрактом. Подобное происходило с юным Озилом, которого однажды пришлось сливать в «Вердер». Это же случилось и с Майером. Его вынудили пойти на конфликт и выступить с громкими словами, что он пропускает матчи не из-за травмы, а руководство лжет прессе. Формальную причину, чтобы выставить Майера виноватым, клуб нашел.

Между Майером и «Шальке» разгорелся громкий конфликт. Его последним матчем за клуб стала апрельская встреча с «Гамбургом», где полузащитник отыграл тайм. Потом ему запрещали тренироваться с командой и только иногда кидали в запас на важные матчи. Естественно, что улучшенное предложение «Шальке» Майеру тоже было не нужно. Он просто потерял мотивацию там находиться, а в другом месте точно мог больше заработать.

Настоящий и топовый вариант у Майера был один – «Арсенал». В Лондоне вели игрока еще при Венгере, но Макс заломил серьезные условия. «Тоттенхэм» и «Ювентус» отвалились еще предыдущим летом, хотя тогда «Шальке» мог получить около 40 миллионов евро. В «Арсенал» Майер не пошел, потому что клуб отказался платить ему 4 миллиона фунтов в год. Но Майеру оказалась не нужна никакая Лига чемпионов, поэтому он трудоустроился в «Кристал Пэлас».

Немного сухих цифр. Зарплата Майера по 3-летнему контракту в «Кристал Пэлас» – 170 тысяч фунтов в неделю, что составляет почти 9 миллионов фунтов в год. Daily Mail пишет, что его оклад на уровне Обамеянга и Мхитаряна в «Арсенале», а с такими цифрами Майер входит в 20-ку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Из «Шальке» Майер сбежал свободным агентом, но клуб все равно получит 450 тысяч фунтов компенсации за воспитание.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кажется, от всего этого Майер взял даже слишком много.

[poll id=1700]

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Европа Арсенал Шальке-04 Кристал Пэлас Майер Макс
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1533302061
Мажор какой-то...
Ответить
Lester84
1533303388
Статья должна быть про аренду Дзюбы и Новосельцева. Ну или накрайняк про Погребняка в Динамо
Ответить
Viper for CSKA
1533314242
Молодец. Променял ЛЧ с родным клубом, который всё сделал для его прогресса, на борьбу за выживание в АПЛ. И ведь хорошие деньги ему предложили, но ему было мало, захотел золотые горы. Можно и сразу в Китай было ехать в таком случае. Не понравилось, видите ли, ему, что Горецку ценили больше. Так ты играй тогда на его уровне. Насколько я помню, ни одного гола за прошлый сезон не забил. Позорище!
Ответить
mihail1980
1533354111
я думал это только в россии возможно
Ответить
ItalianFootball
1533366459
Опрос глуп, на самом деле, мир давно уже слово ЗАСЛУЖИВАЕТ не знает.
Ответить
southerner
1533369329
Он получает такие деньги, потому что перешел свободным агентом - это нормальная практика. По сути качественный игрок обошелся клубу в 10 лямов и то в рассрочку.
Ответить
bayern06
1533376778
Да и у Шальке менеджеры криворукие, не первый раз игроки уходят свободными агентами (Фукс, Колашинац, Матип, Чупо-Мотинг, Горецка, теперь Майер). Обсуждают о продлении контракта с игроками когда остается полгода или год. Напоминает Динамо во времнена Ротенбергов.
Ответить
oleg32ru
1533377985
Везде бабло делает свое дело.Вспомните СССР-за страну играли
Ответить
serglider
1533497727
Первое... второе... третье... Все это бла-бла-бла... В сухом остатке 9 лямов фунтов в год против 5,5 евро (то есть в евро его зарплата больше чем в два раза если бы он принял условия Шальке). Спрашивается и какого рожна ему играть в патриотизм, если еще не известно как повернется в дальнейшем его спортивная карьера? Отличная работа его агента, плюс рынок европейского футбола, парень вытянул свой джек-пот в лоторею))) Завидуем молча господа! И... надеемся дожить до пенсии в России))) А парень, через три года может на все плюнуть и всю жизнь жить в свое удовольствие))) ПыСы: Юная француженка после прочтения романа русского классика, спрашивает у своей бабушки: - А что такое любовь? - Внученька, - отвечает старушка, - эту чушь которую выдумали русские, что бы денег женщинам за секс не платить! (с)
Ответить
BerninG
1533679838
Сильно
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
6
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Принято итоговое решение по Fan ID в Кубке России: подробности
15:13
10
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+