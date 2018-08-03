Как уйти к аутсайдеру и получать зарплату топ-клуба?

Немецкий полузащитник Майер менял много академий, но заканчивал в системе «Шальке». В этом клубе он и дебютировал в Бундеслиге еще в сезоне-2012/13. Сейчас Майеру 22 года, а от преданности родному клубу ничего не осталось. Все дело в деньгах, характере и окружении игрока. В январе «Шальке» предложил Майеру четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро в год, перспективами участия в Лиге чемпионов и местом в основе.

Вот несколько причин, почему Майер его не принял.

1. Сторона Майера посчитала, что «Шальке» не сильно усердствует в желании сохранить своего воспитанника. Одних электронных писем с суммой контракта игроку показалось мало. Ему хотелось внимания и публичного признания.

2. Майеру не понравилось, что клуб медлил с предложением. В «Шальке» ждали решения Леона Горецки, который в итоге выбрал «Баварию». Только после получения ответа от основной звезды клуб начал работу над контрактом Макса. Роль второго плана ему не понравилась.

3. «Шальке» привык давить на молодых игроков, когда те думают над контрактом. Подобное происходило с юным Озилом, которого однажды пришлось сливать в «Вердер». Это же случилось и с Майером. Его вынудили пойти на конфликт и выступить с громкими словами, что он пропускает матчи не из-за травмы, а руководство лжет прессе. Формальную причину, чтобы выставить Майера виноватым, клуб нашел.

Между Майером и «Шальке» разгорелся громкий конфликт. Его последним матчем за клуб стала апрельская встреча с «Гамбургом», где полузащитник отыграл тайм. Потом ему запрещали тренироваться с командой и только иногда кидали в запас на важные матчи. Естественно, что улучшенное предложение «Шальке» Майеру тоже было не нужно. Он просто потерял мотивацию там находиться, а в другом месте точно мог больше заработать.

Настоящий и топовый вариант у Майера был один – «Арсенал». В Лондоне вели игрока еще при Венгере, но Макс заломил серьезные условия. «Тоттенхэм» и «Ювентус» отвалились еще предыдущим летом, хотя тогда «Шальке» мог получить около 40 миллионов евро. В «Арсенал» Майер не пошел, потому что клуб отказался платить ему 4 миллиона фунтов в год. Но Майеру оказалась не нужна никакая Лига чемпионов, поэтому он трудоустроился в «Кристал Пэлас».

Немного сухих цифр. Зарплата Майера по 3-летнему контракту в «Кристал Пэлас» – 170 тысяч фунтов в неделю, что составляет почти 9 миллионов фунтов в год. Daily Mail пишет, что его оклад на уровне Обамеянга и Мхитаряна в «Арсенале», а с такими цифрами Майер входит в 20-ку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Из «Шальке» Майер сбежал свободным агентом, но клуб все равно получит 450 тысяч фунтов компенсации за воспитание.

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Кажется, от всего этого Майер взял даже слишком много.

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