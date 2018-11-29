Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист

Опоздания, жалобы, травмы. И крутые голы.

История Усмана Дембеле парадоксальна и привлекательна одновременно. Французскому нападающему всего 21 год, но у него уже богатая на события карьера. За несколько сезонов игрок вырос из перспективного парня в топ-футболиста, который забивает решающие голы за «Барселону». Вот только все проблемы Дембеле идут от его ужасного характера и странного восприятия жизни. Поэтому болельщики «Барсы» обрадуются, если на место Усмана возьмут более стабильного и спокойного игрока. Иногда его поведение действительно переходит грань.

Вот несколько впечатляющих фактов из жизни Дембеле:

• Первый гол в Лиге 1 Усман Дембеле забил за французский «Ренн» в возрасте 18 лет, 6 месяцев и 7 дней. Произошло это в матче с «Бордо» 6 ноября 2015 года, где Дембеле еще и впервые вышел в стартовом составе. В конце сезона его купила «Боруссия» за 15 миллионов евро, а на момент трансфера Дембеле сыграл во Франции всего 26 матчей.

• Уже через сезон «Боруссия» продала Дембеле в «Барселону» за 105 миллионов евро, а с бонусами эта сумма может увеличиться до 148-ми. В соглашении прописали отступные в 400 миллионов, но здесь заработал и «Ренн»: французы получили 26 миллионов евро в качестве четверти доходов от трансфера. Для «Ренна» это оказалось рекордом, а в Дортмунде совсем не радовались.

• Дембеле вынудил «Боруссию» согласиться на продажу, потому что перестал появляться на тренировках, объявил бойкот и уехал из Германии. «Когда футболист ведет себя подобным образом и покидает страну, то не стоит больше рассчитывать на него в полном смысле этого слова. Сумма была слишком велика, чтобы мы просто заявили, что на год сажаем Дембеле на лавку. Но с точки зрения этических норм поведение Дембеле было катастрофическим», – рассказывал исполнительный директор «Боруссии» Ватцке.

• «Барселона» точно не окупила эту покупку, потому что Дембеле продолжил чудить и в Испании. Сначала он только два раза набил мяч во время традиционной чеканки на презентации. Над этим посмеялись, а потом вскрылись более важные проблемы. Дембеле вел замкнутый образ жизни, не соблюдал диету и вечно травмировался. В первом испанском сезоне он сыграл в чемпионате 17 матчей, хотя приходил в основной состав на место Неймара.

• Сейчас Дембеле избавился от постоянных травм, но все равно удивляет. Когда Месси получил травму в игре с «Севильей», Дембеле 10 минут разминался и готовился выйти на поле. Все это время «Барса» играла в меньшинстве. Перед матчем с «Интером» Усман вообще опоздал на командное собрание почти на полчаса. Вальверде наказал и оставил его в запасе, а игрок даже не разминался во время встречи. За несколько дней до игры с «Атлетико» Усман проспал тренировку, потому что долго играл в видеоигры. Вершина всего – просьба Дембеле о продаже в другую команду. Goal.com пишет, что из-за этого в «Барселоне» уже задумались о включении Дембеле в возможную сделку по возвращению Неймара. «Арсенал» и «Ливерпуль» тоже претендуют на игрока.

Перед матчем с «Бетисом» Усману Дембеле поставили ультиматум. Его не включили в заявку на игру, чтобы француз подумал над отношением к собственной карьере. «Это не наказание. Каждый интерпретирует ситуацию по-своему. Мы должны помочь Дембеле раскрыть потенциал и ждем лучшей игры от каждого футболиста», – оправдывался на пресс-конференции Вальверде. Если вы думаете, что тренер и клуб возятся с ним просто так, то сильно ошибаетесь. При всех внутренних проблемах Дембеле все равно приносит много пользы на поле.

twit text — FootballTalentScout (@FTalentScout) 25 ноября 2018 г.

В этом сезоне Примеры его результативные действия дали «Барселоне» уже семь очков. Клуб идет на втором месте, а влияние на победы от Дембеле – лучшее в Примере. Кстати, Усман ощутимо прибавил даже по цифрам результативности. За предыдущий сезон в Испании у Дембеле три гола и семь передач, сейчас – пять мячей и один ассист. Во всех турнирах у него вообще уже семь голов, а времени для улучшения статистики еще очень много. Главное, что растет Дембеле по всем параметрам.

Если что-то не получается у Месси и Суареса, именно Дембеле – лидер «Барселоны». Статистика по матчам Примеры говорит, что Усман четвертый в команде по количеству ударов (21), а еще на втором месте по успешному дриблингу (17) и ключевым передачам (22). До оправдания собственного ценника Дембеле еще далеко, но перспектива у него точно есть. Осталось перестать творить непонятные вещи и сосредоточиться на саморазвитии.

Сильными сторонами Дембеле называют дриблинг, завершение атаки и качество передач, слабыми – борьбу в воздухе и вклад в оборонительные действия. Именно из-за впечатляющих умений и красивой игры Усману Дембеле прощают почти все:

Видео взяты с официальных аккаунтов «Матч ТВ» и Ла Лиги на YouTube

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