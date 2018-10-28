«Барса» разгромила проблемный «Реал». Лопетеги – все?

Вальверде просто унизил соперника игрой.

Это был худший «Реал»

Первый тайм игры с «Барселоной» – ужасная история для мадридского «Реала». Два пропущенных мяча были для Мадрида счастьем, потому что голов могло быть намного больше. «Барселона» полностью смяла соперника, о чем свидетельствует хотя бы статистика Ивана Ракитича. Хорват сделал 43 передачи, все из которых точно дошли до партнеров. Просто защита «Реала» вообще не прессинговала соперника, поэтому хозяева спокойно владели мячом.

Якобы равная статистика вообще не должна обманывать. От двух ударов «Реала» метров с 40-ка мяч едва долетел до центра ворот тер Стегена. Без Месси «Барселона» не менее хорошо комбинировала вокруг чужой штрафной хотя бы по качеству паса. Для комфортного преимущества этого было достаточно, а в первой голевой атаке «Барселона» сделала 30 точных передач подряд.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 28 октября 2018 г.

Первый пенальти с VAR

Варан сфолил на Суаресе, но решение принимали долго. Судья Санчес Мартинес ждал решения видеоарбитров, а потом сам посмотрел эпизод. Система VAR помогла с назначением одиннадцатиметрового, хотя изначально были небольшие подозрения на офсайд у уругвайца. Впервые в истории Эль Класико арбитр поставил пенальти с помощью VAR. Сам Суарес его и реализовал, пробив в левый от себя угол. Здесь Куртуа выручить не смог.

С момента своего дебюта за «Барселону» Суарес забил уже девять голов в Эль Класико. Это больше, чем у любого другого участника этого матча. Может, Месси почаще сидеть на трибунах?

Воздушные шары – проблема

При счете 1:0 в пользу «Барселоны» у ворот «Реала» было очень жарко. Поспособствовали и шары, которые выбросили на поле. Так вышло, что команды играли желтым мячом, а шарики сливались с ним по цвету. В какой-то момент в штрафной «Реала» Куртуа мог запутаться и разрываться между четырьмя кругами, которые похожи на мяч. Из-за этого «Барселона» получила лишний момент: оборона «Реала» выбила мяч на Артура, но его удар с 23-х метров потащил Куртуа. Этот момент оказался одним из двух красивых спасений бельгийца, а шарик заметен вот на этой фотографии.

twit text — LaLiga (@LaLigaArab) 28 октября 2018 г.

Марсело – лучший игрок «Реала»

Болельщикам «Реала» должно быть обидно, когда в прессе мелькают слухи о просьбах Марсело продать его из клуба. Уход Роналду – трагедия для этого «Реала». Без него именно Марсело стал лидером команды и даже стал еще больше забивать. Учитывая игру Лиги чемпионов с «Викторией», бразилец забивает уже в трех матчах подряд. Это его лучший результат за всю карьеру в Мадриде. Гол «Барселоне» вернул интригу, но не спас «Реал» от поражения. Сам Марсело покинул поле из-за травмы, когда ничего уже не могло измениться.

Лопетеги? А что Лопетеги?

Вальверде переиграл Лопетеги одной заменой, когда вместо атакующего Рафиньи вышел защитник Семеду. Роберто выдвинулся на место Рафиньи и сделал решающий голевой пас на Суареса. Он же ассистировал Луису и в моменте с четвертым голом «Барсы» в матче. Вот так в «Барселоне» умудряются находить приземленные тактические решения даже при длинной скамейке.

Второй тайм показал, что Лопетеги умеет тренировать. «Реал» выдал ударные 15 минут с ответным голом и штангой от Модрича. Уже при счете 1:3 Лопетеги перешел на игру в три защитника, но никакого результата это ожидаемо не принесло. Суарес и вышедший на замену Видаль добили все перспективы главного тренера «Реала». Кажется, его вот-вот уволят.

В главном матче первой половины сезона Лопетеги не справился и потерпел тактическое поражение. У «Реала» одно набранное очко в последних пяти матчах Примеры. Когда вы такое видели?

twit text — LaLiga (@LaLigaArab) 28 октября 2018 г.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Барселона – Реал – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 11; 2:0 – Суарес (с пенальти), 30; 2:1 – Марсело, 50; 3:1 – Суарес, 75; 4:1 – Суарес, 83; 5:1 – Видаль, 87.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ленгле, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Рафинья (Семеду 69), Артур (Видаль, 84), Коутиньо (Дембеле, 74), Л. Суарес.

«Реал»: Куртуа, Варан (Лукас, 46), Начо, Рамос, Марсело (Мариано, 82), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.

Предупреждения: Рактич, 38; Суарес, 77 – Начо, 39; Бэйл, 53.