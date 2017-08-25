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    Официально: Дембеле стал игроком «Барселоны», сумма трансфера – 105 миллионов плюс бонусы, отступные – 400 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле перешел в «Барселону».

    Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, сумма перехода составила 105 миллионов евро плюс бонусы. Сумма отступных равняется 400 миллионам.

    Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан на пять лет.

    В понедельник француз пройдет медицинский осмотр и официально будет представлен в качестве игрока «Барселоны».

    Источник: Twitter

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    25.08.2017 18:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 августа 2017, 17:45

      Забыли станок выключить! Суммы нереальные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 27 августа 2017, 15:46

      дайте мне хоть1%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 августа 2017, 22:26

      а че сразу не миллиард?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 августа 2017, 19:38

      опять отступные прописывают!!! да еще такие мелкие реал то побольше отступных прописывает. История с Неймаром так ничему и не научила. (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 августа 2017, 19:25

      Куда катится этот мир!!!??!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 августа 2017, 19:20

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 25 августа 2017, 18:59

      Вот будет весело, если он не заиграет, купили кота в мешке, всего один сезон сыграл нормально, с характером проблемы, да и церемониться с ним в Барсе не будут, не сможет- будет сидеть на скамейке, там только Месси незаменимый.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 25 августа 2017, 18:46

      Очень хотел видеть его в Барсе еще с середины прошлого сезона. Верю в то что заиграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 августа 2017, 18:41

      Еще Коутиньо заберите обязательно, чтобы нашим не мешал.

      12
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 25 августа 2017, 18:36

      а когда им заплатят 400 - они подадут на него в суд - с требованием вернуть деньги за зарплату))

      -1
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