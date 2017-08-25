Официально: Дембеле стал игроком «Барселоны», сумма трансфера – 105 миллионов плюс бонусы, отступные – 400 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле перешел в «Барселону».

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, сумма перехода составила 105 миллионов евро плюс бонусы. Сумма отступных равняется 400 миллионам.

Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан на пять лет.

В понедельник француз пройдет медицинский осмотр и официально будет представлен в качестве игрока «Барселоны».