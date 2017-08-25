Официально: Дембеле стал игроком «Барселоны», сумма трансфера – 105 миллионов плюс бонусы, отступные – 400 миллионов

Забыли станок выключить! Суммы нереальные.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле перешел в «Барселону».
Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, сумма перехода составила 105 миллионов евро плюс бонусы. Сумма отступных равняется 400 миллионам.
Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан на пять лет.
В понедельник француз пройдет медицинский осмотр и официально будет представлен в качестве игрока «Барселоны».
Benvingut @Dembouz!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 августа 2017 г.
¡Bienvenido Dembélé!
Welcome Dembélé!
Bienvenue Dembélé!
#BeBarça pic.twitter.com/gTl0YXCEd6