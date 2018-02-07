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    Ватцке: «Поведение Дембеле в «Боруссии» было катастрофическим»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что продажа бывшего форварда команды Усмане Дембеле пошла лишь на пользу немецкому клубу, как с точки зрения финансов, так и в моральном плане.

    «Мы заплатили за Дембеле 15 миллионов евро. И получили предложение, которое может принести клубу около 148 миллионов евро. А когда футболист ведет себя подобным образом и покидает страну, то не стоит больше рассчитывать на него в полном смысле этого слова.

    Сумма была слишком велика, чтобы мы просто заявили, что на год сажаем Дембеле на лавку. Но с точки зрения этических норм поведение Дембеле было катастрофическим», – заявил Ватцке.

    Напомним, что Дембеле был продан в «Барселону» прошедшим летом за 105 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2018 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      Joni 7 февраля 2018, 12:18

      Это нормально, никакой талант не стоит, чтоб за него трястись. Трудолюбие важнее. Трудолюбивые дольше играют, может и не всегда ярко, и пользы приносят намного больше. А талантливые и вредные - это вспышка

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