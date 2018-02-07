Ватцке: «Поведение Дембеле в «Боруссии» было катастрофическим»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что продажа бывшего форварда команды Усмане Дембеле пошла лишь на пользу немецкому клубу, как с точки зрения финансов, так и в моральном плане.

«Мы заплатили за Дембеле 15 миллионов евро. И получили предложение, которое может принести клубу около 148 миллионов евро. А когда футболист ведет себя подобным образом и покидает страну, то не стоит больше рассчитывать на него в полном смысле этого слова.

Сумма была слишком велика, чтобы мы просто заявили, что на год сажаем Дембеле на лавку. Но с точки зрения этических норм поведение Дембеле было катастрофическим», – заявил Ватцке.

Напомним, что Дембеле был продан в «Барселону» прошедшим летом за 105 миллионов евро.