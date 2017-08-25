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    «Ренн» получит 26 миллионов за трансфер Дембеле в «Барселону», это новый рекорд клуба

    Ранее «Барселона» объявила о переходе нападающего Усмане Дембеле из «Боруссии». Сумма трансфера составила 105 миллионов, размер отступных – 400.

    По информации журналиста Reuters, Sky Sports, FourFourTwo и британского отдела Eurosport Питера Холла, 25% от суммы перехода получит родной клуб игрока «Ренн». 26,25 миллионов евро – рекордная финансовая операция в 116-летней истории французского клуба.

    Дембеле является воспитанником академии «Ренна». Нападающий выступал за главную команду с октября 2015 года по июль 2016, после чего стал игроком «Боруссии». В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 21 голевую передачу в 49-ти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 33 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    25.08.2017 19:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 20:54

      Респект Ренну ! Когда же и наши Академии начнут также зарабатывать ? Для этого нужно всего ничего - исключить коррупцию ))))

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > dok66 26 августа 2017, 13:53

      Не раскачивайте лодку стабильности, революционер.)))

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