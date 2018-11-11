«Барса» 15 лет не пропускала дома так много. И впервые проиграла с дублем Месси

Исторический провал.

«Барселона» проиграла «Бетису» (3:4) в очень драматичном матче. В заявку и стартовый состав «Барсы» в этой игре наконец-то вернулся Лионель Месси, до этого пропускавший матчи из-за травмы. Аргентинец помог «Барселоне» двумя голами, но этого не хватило даже для ничьей. Все дело в том, что в составе «Бетиса» тоже нашелся бог из Аргентины Джовани Ло Чельсо – именно так его назвал клуб в одном из предматчевых твитов.

twit text — Real Betis Balompié (@RealBetis) 11 ноября 2018 г.

Ло Чельсо забил один из голов и очень круто отыграл в центре поля. Transfermarkt оценивает этого парня в 30 миллионов евро, а еще в прошлом сезоне он играл в основе «ПСЖ». Летом парижане почему-то отдали Ло Чельсо в аренду всего за 2 миллиона. Для «Бетиса» и всей Примеры этот парень стал находкой хотя бы из-за матча с «Барсой». По статистике он Месси проиграл, но командой выиграл именно «Бетис».

Для «Барселоны» это поражение на «Камп Ноу» стало историческим. В Примере команда не проигрывала в домашних матчах с сентября 2016 года. Тогда «Барса» уступила «Алавесу», теперь – «Бетису». 43 матча Примеры подряд «Барселона» обязательно брала дома хотя бы одно очко. Впервые в истории «Барселона» проиграла матч, в котором Месси забил два гола. А четыре гола в собственные ворота «Барса» до этого пропускала в апреле 2003-го года (поражение от «Депортиво» со счетом 2:4).

twit text — Squawka Football (@Squawka) 11 ноября 2018 г.

Для «Барселоны» не произошло ничего страшного. Команда по-прежнему возглавляет таблицу Примеры и имеет хорошую разницу мячей (+16). У «Бетиса» все хуже: команда выиграла, проиграла и сыграла вничью по четыре раза, а в таблице занимает только 12-е место.

twit text — Real Betis Balompié (@RealBetis) 11 ноября 2018 г.

Зато отдельно взятым вечером именно футболисты «Бетиса» – красивые герои.