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    «Барса» 15 лет не пропускала дома так много. И впервые проиграла с дублем Месси


    3
    Голосов: 2
    11.11.2018 21:45
    Исторический провал.

    «Барселона» проиграла «Бетису» (3:4) в очень драматичном матче. В заявку и стартовый состав «Барсы» в этой игре наконец-то вернулся Лионель Месси, до этого пропускавший матчи из-за травмы. Аргентинец помог «Барселоне» двумя голами, но этого не хватило даже для ничьей. Все дело в том, что в составе «Бетиса» тоже нашелся бог из Аргентины Джовани Ло Чельсо – именно так его назвал клуб в одном из предматчевых твитов.

    Ло Чельсо забил один из голов и очень круто отыграл в центре поля. Transfermarkt оценивает этого парня в 30 миллионов евро, а еще в прошлом сезоне он играл в основе «ПСЖ». Летом парижане почему-то отдали Ло Чельсо в аренду всего за 2 миллиона. Для «Бетиса» и всей Примеры этот парень стал находкой хотя бы из-за матча с «Барсой». По статистике он Месси проиграл, но командой выиграл именно «Бетис».

    Для «Барселоны» это поражение на «Камп Ноу» стало историческим. В Примере команда не проигрывала в домашних матчах с сентября 2016 года. Тогда «Барса» уступила «Алавесу», теперь – «Бетису». 43 матча Примеры подряд «Барселона» обязательно брала дома хотя бы одно очко. Впервые в истории «Барселона» проиграла матч, в котором Месси забил два гола. А четыре гола в собственные ворота «Барса» до этого пропускала в апреле 2003-го года (поражение от «Депортиво» со счетом 2:4).

    Для «Барселоны» не произошло ничего страшного. Команда по-прежнему возглавляет таблицу Примеры и имеет хорошую разницу мячей (+16). У «Бетиса» все хуже: команда выиграла, проиграла и сыграла вничью по четыре раза, а в таблице занимает только 12-е место.

    Зато отдельно взятым вечером именно футболисты «Бетиса» – красивые герои.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Барселона», ФК «Бетис»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 ноября 2018, 12:54

      Спасибо за ФУТБОЛ!

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 ноября 2018, 11:17

      красивый раздолбай устроили ребята, спустили на землю барсу))

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 ноября 2018, 07:41

      Бетису Респект!!!

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 12 ноября 2018, 07:11

      Нормальная такая пощечина получилась... для проформы... чтоб не расслаблялись :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      my21sterio 12 ноября 2018, 01:26

      я знаю что некий пользователь dinar7777dinar любит насосировать, так вот насосируй динарчик

      1
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      Рейтинг: +12098

      BRO_football 12 ноября 2018, 01:07

      А ещё именно Бетис в прошлом году прервал голевую серию Реала из 73 матчей

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 12 ноября 2018, 00:48

      Хороший матч, бетис мог еще пару отгрузить а то и тройку

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 ноября 2018, 00:34

      Бывает.Тем футбол и интересен.

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