Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить


    2
    Голосов: 12
    23.08.2018 14:45
    С этим парнем точно не будет скучно.

    Когда в твоей команде играет Гарри Кейн, ты объяснимо остаешься в тени. У Деле Алли получилось вырваться и показать что-то кроме личных успехов. В предыдущем сезоне его обвиняли в симуляциях и осуждали после неприличного жеста в матчах сборных. «Алли потрясающий игрок и удивительная личность. Он всегда в центре внимания. Я доволен им, и все игроки должны быть лучше в разных областях, не только в футболе. Не стоит фокусироваться на таких ситуациях», – рассказывал тренер «Тоттенхэма» Поккеттино.

    Алли стал лучше. В матче первого тура АПЛ англичанин забил победный гол «Ньюкаслу», но запомнился не этим. Дальше последовала интересная радость – Алли отдал честь и одновременно посмотрел в прицел.

    text

    Публикация от text (@dele)

    Такой жест очень напомнил монокль, а повторить его захотели партнеры по команде и главный тренер. Поккеттино смог.

    text

    Публикация от text (@spursofficial)

    С того момента прошло уже больше недели. Теперь Алли пошел дальше и показал очки. У его партнера Н'Куду ничего не получилось.

    Mirror выпустил целую инструкцию:

    Российские журналисты тоже заинтересовались:

    Среди футболистов больше остальных активничали игроки «МЮ».

    text

    Публикация от text (@deleallichallenges)

    Для Неймара все легко.

    text

    Публикация от text (@deleallichallenges)

    Подключился даже 15-летний игрок «Барселоны».

    text

    Публикация от text (@433)

    В инстаграме по нему уже более 60 тысяч публикаций от людей по всему миру.

    text

    Публикация от text (@dylan_silva2)

    text

    Публикация от text (@aliefuzair)

    text

    Публикация от text (@girlswithgameofficial)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 25 августа 2018, 13:43

      Статья, взорвавшая футбольный мир, как глубоко аффтор "капнул" футбольную реальность...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2018, 10:25

      Гутаперчивый кекс)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 24 августа 2018, 14:01

      Стесняюсь спросить - А от чего собственно ТАЩИТСЯ ВЕСЬ МИР??? Что он показывает такого, чтобы ВСЕ ТАЩИЛИСЬ??? Ид__иотизм!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer > maxpav 24 августа 2018, 22:34

      Ты просто неудачник

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > Leo the Streamer 25 августа 2018, 12:20

      Львенок! Судя по количеству минусов, боюсь, что это не ко мне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 24 августа 2018, 00:16

      Вскоре его оштрафуют, как Сэма Клукаса, за скрытую рекламу порносайта.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 23 августа 2018, 18:43

      Минус пальцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2018, 16:56

      идиотизм

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 16:43

      моноколь получился а вот очки нет
      а вообще это как в школе один что нибудь сморозит и все подхватывают так же сейчас и общество в соц сетях

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer > anri1703 24 августа 2018, 22:34

      И чего в этом плохого? Радоваться жизни и веселиться запрещено в твоей стране?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      NEFTyanick 23 августа 2018, 16:08

      резиновые люди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 августа 2018, 15:03

      Старо как бивень мамонта...У нас это называется показать летчика.только двумя руками...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11