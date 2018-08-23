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Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить

Когда в твоей команде играет Гарри Кейн, ты объяснимо остаешься в тени. У Деле Алли получилось вырваться и показать что-то кроме личных успехов. В предыдущем сезоне его обвиняли в симуляциях и осуждали после неприличного жеста в матчах сборных. «Алли потрясающий игрок и удивительная личность. Он всегда в центре внимания. Я доволен им, и все игроки должны быть лучше в разных областях, не только в футболе. Не стоит фокусироваться на таких ситуациях», – рассказывал тренер «Тоттенхэма» Поккеттино.

Алли стал лучше. В матче первого тура АПЛ англичанин забил победный гол «Ньюкаслу», но запомнился не этим. Дальше последовала интересная радость – Алли отдал честь и одновременно посмотрел в прицел.

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Публикация от text (@dele)

Такой жест очень напомнил монокль, а повторить его захотели партнеры по команде и главный тренер. Поккеттино смог.

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Публикация от text (@spursofficial)

С того момента прошло уже больше недели. Теперь Алли пошел дальше и показал очки. У его партнера Н'Куду ничего не получилось.

Mirror выпустил целую инструкцию:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Российские журналисты тоже заинтересовались:

Среди футболистов больше остальных активничали игроки «МЮ».

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Публикация от text (@deleallichallenges)

Для Неймара все легко.

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Публикация от text (@deleallichallenges)

Подключился даже 15-летний игрок «Барселоны».

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Публикация от text (@433)

В инстаграме по нему уже более 60 тысяч публикаций от людей по всему миру.

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Публикация от text (@dylan_silva2)

text

Публикация от text (@aliefuzair)

text

Публикация от text (@girlswithgameofficial)

[poll id=1726]

Англия. Премьер-лига Англия Тоттенхэм Алли Деле
Комментарии (12)
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KOLBIS
1535025797
Старо как бивень мамонта...У нас это называется показать летчика.только двумя руками...
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NEFTyanick
1535029705
резиновые люди
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anri1703
1535031823
моноколь получился а вот очки нет а вообще это как в школе один что нибудь сморозит и все подхватывают так же сейчас и общество в соц сетях
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Chesn0k
1535032598
идиотизм
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ROTORFORZA
1535038995
Минус пальцы.
Ответить
сейду
1535058981
Вскоре его оштрафуют, как Сэма Клукаса, за скрытую рекламу порносайта.
Ответить
maxpav
1535108487
Стесняюсь спросить - А от чего собственно ТАЩИТСЯ ВЕСЬ МИР??? Что он показывает такого, чтобы ВСЕ ТАЩИЛИСЬ??? Ид__иотизм!!!!!!!
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ItalianFootball
1535181945
Гутаперчивый кекс)
Ответить
eleng
1535193815
Статья, взорвавшая футбольный мир, как глубоко аффтор "капнул" футбольную реальность...
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