Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить

Когда в твоей команде играет Гарри Кейн, ты объяснимо остаешься в тени. У Деле Алли получилось вырваться и показать что-то кроме личных успехов. В предыдущем сезоне его обвиняли в симуляциях и осуждали после неприличного жеста в матчах сборных. «Алли потрясающий игрок и удивительная личность. Он всегда в центре внимания. Я доволен им, и все игроки должны быть лучше в разных областях, не только в футболе. Не стоит фокусироваться на таких ситуациях», – рассказывал тренер «Тоттенхэма» Поккеттино.
Алли стал лучше. В матче первого тура АПЛ англичанин забил победный гол «Ньюкаслу», но запомнился не этим. Дальше последовала интересная радость – Алли отдал честь и одновременно посмотрел в прицел.
Такой жест очень напомнил монокль, а повторить его захотели партнеры по команде и главный тренер. Поккеттино смог.
С того момента прошло уже больше недели. Теперь Алли пошел дальше и показал очки. У его партнера Н'Куду ничего не получилось.
Mirror выпустил целую инструкцию:
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Среди футболистов больше остальных активничали игроки «МЮ».
Для Неймара все легко.
Подключился даже 15-летний игрок «Барселоны».
В инстаграме по нему уже более 60 тысяч публикаций от людей по всему миру.
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