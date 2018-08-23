Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить

Когда в твоей команде играет Гарри Кейн, ты объяснимо остаешься в тени. У Деле Алли получилось вырваться и показать что-то кроме личных успехов. В предыдущем сезоне его обвиняли в симуляциях и осуждали после неприличного жеста в матчах сборных. «Алли потрясающий игрок и удивительная личность. Он всегда в центре внимания. Я доволен им, и все игроки должны быть лучше в разных областях, не только в футболе. Не стоит фокусироваться на таких ситуациях», – рассказывал тренер «Тоттенхэма» Поккеттино.

Алли стал лучше. В матче первого тура АПЛ англичанин забил победный гол «Ньюкаслу», но запомнился не этим. Дальше последовала интересная радость – Алли отдал честь и одновременно посмотрел в прицел.

text Публикация от text (@dele) 11 Авг 2018 в 12:51 PDT

Такой жест очень напомнил монокль, а повторить его захотели партнеры по команде и главный тренер. Поккеттино смог.

text Публикация от text (@spursofficial) 16 Авг 2018 в 9:17 PDT

С того момента прошло уже больше недели. Теперь Алли пошел дальше и показал очки. У его партнера Н'Куду ничего не получилось.

Mirror выпустил целую инструкцию:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Российские журналисты тоже заинтересовались:

Среди футболистов больше остальных активничали игроки «МЮ».

text Публикация от text (@deleallichallenges) 20 Авг 2018 в 11:20 PDT

Для Неймара все легко.

text Публикация от text (@deleallichallenges) 19 Авг 2018 в 5:41 PDT

Подключился даже 15-летний игрок «Барселоны».

text Публикация от text (@433) 22 Авг 2018 в 7:49 PDT

В инстаграме по нему уже более 60 тысяч публикаций от людей по всему миру.

text Публикация от text (@dylan_silva2) 23 Авг 2018 в 2:45 PDT

text Публикация от text (@aliefuzair) 23 Авг 2018 в 2:15 PDT

text Публикация от text (@girlswithgameofficial) 22 Авг 2018 в 3:14 PDT

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