У «Реала» новый тренер. Он – соавтор лучшего гола Зидана и фанат Месси

А еще Солари – секс-символ 2000-х и несостоявшийся игрок «Зенита».

Солари был известным игроком

Родился там же, где и Лео Месси – в аргентинском Росарио. Карьеру Сантьяго Солари сложно назвать выдающейся, но то, что она была очень хорошей – факт. Поиграл в топ-клубах: «Ривер Плейт», «Атлетико», «Реал», «Интер». Становился чемпионом Аргентины, Испании, Италии. Побеждал в Лиге чемпионов. Завоевывал различные кубки. Кстати, тому самому голу Зидана в финале ЛЧ-2001/02, который был признан одним из самых красивых в истории турнира, поспособствовал как раз Солари – с его передачи выполнил навес Роберто Карлос, а Зизу завершал.

С чем не сложилось, так это со сборной Аргентины. Сыграл всего 11 матчей, забил один гол и ни разу не заявлялся на крупный международный турнир. Если уж о чем и было жалеть футболисту Солари, так это о непопадании на чемпионат мира.

Стоп, играл и в «Атлетико», и в «Реале»?

Да, более того, перешел из «Атлетико» прямиком в «Реал». Что интересно, градус ярости к Тибо Куртуа, экс-вратарю «Атлетико», попавшему в «Реал» в обход через «Челси», – куда серьезнее. К Солари, по сути, глобальных претензий не было. На стыке веков противостояние было далеко не таким зубодробительным, как сейчас. Ко всему прочему, «Реал» забрал Солари из «Атлетико», вылетевшего в Сегунду, куда падать талантливому аргентинцу было ни к чему. Недовольные трансфером находились, но травли не было уж точно.

Месси или Роналду?

Месси. Сейчас Солари припоминают фразу, сказанную в 2012 году: «Лучший игрок мира – Криштиану, поскольку Месси выступает в другом виде спорта». Год спустя аргентинец восхитился стабильностью соотечественника: «Это какой-то сверхчеловеческий уровень. И это перевешивает то, чего добился Роналду. Разница как раз и отразилась в выигранном «Золотом мяче».

Интересно, останься Роналду в «Реале», Солари бы назначили главным?

«Маленький индеец», любитель книг и секс-символ

Прозвище Солари – «El Indiecito» – «маленький индеец». «Индейцем» звали его дядю – Хорхе Солари, игравшего в Мексике. Хорхе известен тем, что играл на ЧМ-1966 за Аргентину, а на ЧМ-1994 тренировал сенсационную сборную Саудовской Аравии, которая дошла до 1/8 финала. Отец – Эдуардо – тоже был футболистом, пусть и не столь известным.

Солари легко общается на английском. Он обучался в Стоктонском университете в Нью-Джерси. Его называют очень образованным человеком, который любит читать. В том числе, и на английском. А еще Солари вел колонку в испанском издании El Pais.

Солари – самый сексуальный футболист по версии Canal+ в 2002 году. Сам он отнесся к этому званию иронично: «Конечно, я благодарю всех, но по-моему голосование сфальсифицировано. А вообще, глянем, пригласят ли меня сниматься в фильмах после окончания карьеры».

Солари женат, у него трое детей. У аргентинца нет никаких профайлов в соцсетях.

Мог оказаться и в «Зените»

По крайней мере, такой слух был сразу после того, как санкт-петербургский клуб выиграл Кубок УЕФА. В середине 2008-го у Солари заканчивался контракт с «Интером», «Зенит» проявлял интерес, но 31-летний аргентинец не был готов ехать в Россию. А жаль, в те годы наш чемпионат как раз набирал обороты, и Солари стал бы еще одной звездой.

Как стал тренером

В 2011 году Солари завершил карьеру в уругвайском «Пеньяроле», а через два года стал тренировать молодых футболистов «Реала». Как из «Кастильи» в главную команду ушел Зинедин Зидан, Солари занял его место. Под руководством аргентинца команда финишировала сначала 11-й, потом 8-й.

Вот каков подход аргентинца: «Сначала надо изучить все лучшие стороны имеющихся в наличии футболистов, а уже затем определять стиль. А вообще, нужно учитывать абсолютно все: футбольную культуру страны, особенность чемпионата, состояние поля. Конечно, и соперника, и тактику. Все это гораздо важнее, чем просто схема игры в цифрах. Поскольку можно играть и 4-4-1-1, но в атакующем стиле, или 3-4-3, но в сугубо защитном».

Как он начал в «Реале» и к чему это привело

Стартовал Солари с фразы, которая уже всем давным-давно надоела, настолько она теперь заурядна. «В матче с «Мелильей» «Реал» должен показать яйца», – сообщил и.о. перед игрой Кубка. «Показ» состоялся на ура – четыре безответных гола. С «Вальядолидом» мучились долго и лишь в последние семь минут забили дважды. С «Викторией», которой дома вполне могли даже проиграть, в гостях разобрались мощно – 5:0, причем четыре мяча влетели уже в первом тайме. Концерт в Виго завершился еще одной победой – 4:2 над «Сельтой». Итого 15:2 за четыре матча.

За последние 89 лет никто так здорово не стартовал во главе клуба. «Реал» продвинулся дальше в Кубке (второй матч уже ничего не решит), практически решил вопрос о выходе из группы Лиги чемпионов и отстает всего лишь на четыре очка в чемпионате от лидирующей «Барселоны». Безумные требования Антонио Конте не устроили руководство, так что с кандидатом определиться было просто – другие и не рассматривались.

Что дальше

Контракт Солари рассчитан чуть более чем на 2,5 года – до конца июня 2021-го. Мало кто верит, что аргентинец продержится во главе до завершения контракта, Диего Марадона вообще уверен, что история долго не продлится, прежде всего, из-за отсутствия кредита доверия, в отличие от ситуации с Зинедином Зиданом.

Впереди у «Реала» календарь как раз для разгона: сначала середняк «Эйбар», потом застрявшая в нижней части таблицы «Валенсия» и два аутсайдера – «Райо Вальекано» и «Уэска». В Лиге чемпионов надо не сгореть на кипящем «Стадио Олимпико» и не ошибиться дома с ЦСКА. До конца года прогноз на «Реал» вполне благоприятен. Вопрос, что будет после.