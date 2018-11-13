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    Конте требовал у «Реала» контроль на всех уровнях и зарплату более 10 миллионов в год

    Стали известны подробности сорвавшихся переговоров между «Реалом» и бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.

    Итальянский специалист был приоритетным кандидатом для мадридцев после увольнения Хулена Лопетеги, но выдвинул ряд условий, которые не понравились президенту «Реала» Флорентино Пересу.

    Конте хотел зарплату более чем 10 миллионов евро, более длительный и защищенный контракт, свой тренерский штаб из пяти человек, абсолютные гарантии того, что «Реал» потратит большие средства на немедленное обновление команды и возможность принятия решений на всех уровнях.

    В итоге «Реал» отказался от услуг Конте и назначил исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

    О кризисе «Реала» в этом сезоне и проблемах других топ-клубов – слушайте наш подкаст. Вот же он:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: El Pais

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    13.11.2018 15:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 13 ноября 2018, 21:55

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 18:18

      Когда в кармане не останется ни гроша ,пойдет и на меньшую сумму.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 ноября 2018, 16:36

      такая же херня и с Жардимом произошла приглашая его в Спартак много чего требуя заоблачного

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 ноября 2018, 15:50

      Так ему нет смысла суетиться,зарплата нехилая в Челси капает.Топ-клубов недовольных своими тренерами хватает.Поэтому и борзеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 15:35

      С такими амбициями и запросами будет сидеть на зарплате у Абрамовича до конца истечения контракта. Как в своё время Манчини в Мансити и Спалетти в Зените. А потом будет ждать у моря погоды...

      1
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