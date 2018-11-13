Конте требовал у «Реала» контроль на всех уровнях и зарплату более 10 миллионов в год

Стали известны подробности сорвавшихся переговоров между «Реалом» и бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Итальянский специалист был приоритетным кандидатом для мадридцев после увольнения Хулена Лопетеги, но выдвинул ряд условий, которые не понравились президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Конте хотел зарплату более чем 10 миллионов евро, более длительный и защищенный контракт, свой тренерский штаб из пяти человек, абсолютные гарантии того, что «Реал» потратит большие средства на немедленное обновление команды и возможность принятия решений на всех уровнях.

В итоге «Реал» отказался от услуг Конте и назначил исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

О кризисе «Реала» в этом сезоне и проблемах других топ-клубов – слушайте наш подкаст. Вот же он:

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