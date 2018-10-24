"Джеко сидит на диете и читает про тактику. Это секрет его крутой формы"

Ради голов он отказался от сладкого и алкоголя.

«Рома» уничтожила ЦСКА (3:0). Главный герой – Эдин Джеко. Нападающий получил от WhoScored оценку 9,88, больше всех ударил по воротам (5 раз) и вообще был самым ярким на поле.

Вообще Джеко в «Роме» здорово перезапустил карьеру после невнятного периода в Англии. Он стал регулярнее играть и чаще забивать:

• сезон 2015/16 – 8 голов в Серии А+2 в Лиге чемпионов.

• сезон 2016/17 – 29 голов в Серии А+8 в Лиге Европы.

• сезон 2017/18 – 16 голов в Серии А+8 в Лиге чемпионов.

• сезон 2018/19 – 2 гола в Серии А+5 в Лиге чемпионов.

Почему не получилось в Англии

Полгода назад колумнист The Guardian Джейкоб Штайнберг написал колонку о перспективах Эдина Джеко в АПЛ. Штайнберг вспоминал игровой стиль Антонио Конте (говорил, что коучу нужен мощный страйкер впереди, вроде Мораты или Жиру), сравнивал Джеко с Левандовски и Костасом Митроглу и говорил, что Джеко подошел бы почти всем командам Премьер-лиги на данный момент.

Спустя пару месяцев Андрес Бойд из Yahoo Sports дополнил месседж Штайнберга. Бойд в своей колонке написал, что Джеко бы пригодился даже бы даже «Ливерпулю», где Юрген Клопп ставит в основном на быстрых и юрких нападающих, и «Арсеналу» (тогда он предполагал, что Обамеянг прочно займет место в центре нападения и будет играть роль Жиру в «Челси»). В том же материале Бойд написал причину, почему у Джеко не получилось в «Сити». В разное время у боснийца в Манчестере была тонна конкурентов: Агуэро, Бони, Йоветич, Балотелли. Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини предпочитали быстрых нападающих. Джеко же выходил в основном в конце матча, когда: а) Ничего уже не угрожало победе «Манчестер Сити»; б) «Сити» нужен был нападающий, способный откликнуться на высокие передачи и забить решающий гол.

Разумеется, с ролью вечного запасного Джеко не очень-то смирился.

Что с ним стало в «Роме»

В 2015-м году Джеко ответил на звонок от Руди Гарсии и без сомнений согласился на предложение от «Ромы». Тогда Гарсия характеризовал этот трансфер так: «Джеко нужен был новый вызов. Когда мы впервые встретились с ним, я увидел подавленного человека, но все еще желающего сделать что-нибудь стоящее. Я сказал Эдину: «Парень, расслабься, в Италии тебе понравится. В Серии А именно тот футбол, который тебе нужен». Гарсия оказался прав.

Руди Гарсию, Лучано Спаллетти и Эусебио Ди Франческо объединяет одно: они все одинаково использовали Джеко. Во-первых, его перестали видеть классическим замыкающим верхних передач (в Англии он таким образом забивал 83% своих голов, в Италии – 52%). Во-вторых, в Риме нападающий получил максимум свободы. Гарсия советовал ему чаще углубляться в защиту. Спаллетти и Ди Франческо вообще не стали ограничивать его в действиях: коучи позволял ему не только откликаться на пасы партнеров, но и самому организовывать себе моменты. Ди Франческо говорил: «Джеко понимает стиль Серии А. Он делает огромные успехи в освоении философии «Ромы» и всего итальянского футбола. Не удивительно, что им интересуются классные команды»

Как Джеко работает над собой

Джеко отмечает две важные детали. В Англии он относился к футболу как к работе: съездил на тренировки, отыграл матч – приехал домой и забыл. В Италии же Джеко смотрит больше футбола, начал читать аналитические материалы. «Люблю АПЛ, жалко, что у меня там не получилось. Мне нравятся скорости английской лиги. Мне нравится, как работают Гвардиола, Дайч и Эмери. Кроме того, я изучаю итальянский футбол с помощью информационных материалов. Мне нравятся разборы игр соперников. Я внимательно слежу за аналитикой «Ромы» и моих действий. Это помогает мне делать какие-то выводы, которые помогут мне стать лучше». Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи говорит: Джеко часто беседует с Ди Франческо по теме тактики, спрашивает у тренера что-то просит совета.

text text text Публикация от text (@ed_dzeko) 2 Июн 2018 в 8:02 PDT

Вторая деталь, которая помогла Джеко стать несколько лучше – строгая диета. Нападающий исключил из рациона жирное, сладкое, полностью отказался от алкоголя. Причина перехода на более сбалансированное питание проста: Джеко уже 32, и он хочет как можно дольше поддерживать хорошую форму своего тела. «Я уже не молод и уступаю по некоторым параметрам моим молодым коллегам. Я слежу за тем, что ем. Хочу быть в хорошем состоянии, потому что сейчас я нужен «Роме» именно таким», – говорит Джеко.

Итальянские журналисты раскритиковали Джеко за то, что он не выкладывается в этом сезоне. Форвард резко отреагировал на это. И правильно сделал: если кого и нужно критиковать в клубе, то это руководство и некоторых других игроков. Джеко же выжимает из себя все соки в каждой игре.

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