Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

Могло быть по-другому, но теперь вариантов мало.

«Рома» разгромила ЦСКА (3:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы вышли на игру без дисквалифицированного Игоря Акинфеева, но проиграли совсем не из-за нового голкипера. Молодой Помазун ничего плохого не совершил, а Эдин Джеко просто был очень хорош. «Рома» забила три красивых гола, но молодежь ЦСКА не облажалась по игре. Все могло повернуться совсем в другую сторону.

twit text — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 октября 2018 г.

Разберемся по фактам:

1. Эдин Джеко оформил дубль, а еще в одном моменте ассистировал Ундеру. Именно босниец стал главным героем матча и упрочил свое место в истории «Ромы». Джеко стал всего девятым игроком, который забил 80 мячей за команду во всех соревнованиях. У нападающего «Ромы» уже пять мячей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. И это с учетом поражения от «Реала».

2. Перед игрой никто не верил в Илью Помазуна. 22-летний вратарь ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов и сразу пропустил три мяча. Обвинять Помазуна в поражении – настоящая глупость. Ни в одном из мячей нет его вины, а во время игры Илье пришлось много выручать. Голкипер отбил десять ударов и допустил только одну техническую ошибку, когда еще в первом тайме отдал мяч сопернику.

twit text — Hekate (@Hekate_Tales) 23 октября 2018 г.

3. До первого мяча Эдина Джеко игроки «Ромы» сделали 29 передач. Это лучший результат с 2017 года, когда в матче «Барселоны» и «Селтика» после 29-ти пасов забил Люка Динь. А теперь представьте, что эта «Рома» громила ту самую «Барселону» на собственном стадионе...

4. По предматчевым раскладам у ЦСКА не было вообще никаких шансов. При Эусебио Ди Франческо «Рома» выиграла шесть подряд домашних матчей в Лиге чемпионов. Седьмой стала победа над ЦСКА, а еще есть одна ничья. С Ди Франческо в римских еврокубковых играх «Рома» не проигрывает вообще.

5. Федор Чалов провел блеклый матч. Лучший бомбардир РПЛ нанес один удар в створ и еще раз пробил мимо, но на этом все заканчивается. Чалов показал 67% успешности дриблинга, но смог обыграть соперника только два раза. Не должен вводить в заблуждение и показатель точности передач (78%). Ключевой пас в атаке из них был всего один.

twit text — he(art) (@_lemonscone_) 23 октября 2018 г.

6. В таком разгромном поражении ЦСКА нет никакой справедливости. Армейцы активно начали матч и могли забивать на старте (дважды выручил Ольсен). «Рома» обыграла ЦСКА по количеству ударов (21-12), количеству передач (525-458) и попыткам дриблинга (20-18). Здесь все объяснимо. Изначально армейцы играли гостевой матч по схеме в пять защитников, но с выходом Хосонова перешли на четыре игрока обороны. Игра поменялась, а ЦСКА создал несколько моментов. На более достойный результат армейцы наиграли.

7. Перед матчем случилась трагедия в римском метро. Сейчас ситуация улажена, а мы считаем расклады. В параллельном матче «Реал» ожидаемо выиграл у «Виктории» (2:1). Теперь у «Реала» и «Ромы» по шесть набранных очков, а у ЦСКА в активе только четыре и третье место в группе. Впереди у армейцев домашний матч с «Ромой», где решится очень многое. Пока прогнозы таковы, что команде Гончаренко светит только попадание в Лигу Европы.

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