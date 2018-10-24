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    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?


    3.8
    Голосов: 16
    24.10.2018 00:00
    Могло быть по-другому, но теперь вариантов мало.

    «Рома» разгромила ЦСКА (3:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы вышли на игру без дисквалифицированного Игоря Акинфеева, но проиграли совсем не из-за нового голкипера. Молодой Помазун ничего плохого не совершил, а Эдин Джеко просто был очень хорош. «Рома» забила три красивых гола, но молодежь ЦСКА не облажалась по игре. Все могло повернуться совсем в другую сторону.

    Разберемся по фактам:

    1. Эдин Джеко оформил дубль, а еще в одном моменте ассистировал Ундеру. Именно босниец стал главным героем матча и упрочил свое место в истории «Ромы». Джеко стал всего девятым игроком, который забил 80 мячей за команду во всех соревнованиях. У нападающего «Ромы» уже пять мячей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. И это с учетом поражения от «Реала».

    2. Перед игрой никто не верил в Илью Помазуна. 22-летний вратарь ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов и сразу пропустил три мяча. Обвинять Помазуна в поражении – настоящая глупость. Ни в одном из мячей нет его вины, а во время игры Илье пришлось много выручать. Голкипер отбил десять ударов и допустил только одну техническую ошибку, когда еще в первом тайме отдал мяч сопернику.

    3. До первого мяча Эдина Джеко игроки «Ромы» сделали 29 передач. Это лучший результат с 2017 года, когда в матче «Барселоны» и «Селтика» после 29-ти пасов забил Люка Динь. А теперь представьте, что эта «Рома» громила ту самую «Барселону» на собственном стадионе...

    4. По предматчевым раскладам у ЦСКА не было вообще никаких шансов. При Эусебио Ди Франческо «Рома» выиграла шесть подряд домашних матчей в Лиге чемпионов. Седьмой стала победа над ЦСКА, а еще есть одна ничья. С Ди Франческо в римских еврокубковых играх «Рома» не проигрывает вообще.

    5. Федор Чалов провел блеклый матч. Лучший бомбардир РПЛ нанес один удар в створ и еще раз пробил мимо, но на этом все заканчивается. Чалов показал 67% успешности дриблинга, но смог обыграть соперника только два раза. Не должен вводить в заблуждение и показатель точности передач (78%). Ключевой пас в атаке из них был всего один.

    6. В таком разгромном поражении ЦСКА нет никакой справедливости. Армейцы активно начали матч и могли забивать на старте (дважды выручил Ольсен). «Рома» обыграла ЦСКА по количеству ударов (21-12), количеству передач (525-458) и попыткам дриблинга (20-18). Здесь все объяснимо. Изначально армейцы играли гостевой матч по схеме в пять защитников, но с выходом Хосонова перешли на четыре игрока обороны. Игра поменялась, а ЦСКА создал несколько моментов. На более достойный результат армейцы наиграли.

    7. Перед матчем случилась трагедия в римском метро. Сейчас ситуация улажена, а мы считаем расклады. В параллельном матче «Реал» ожидаемо выиграл у «Виктории» (2:1). Теперь у «Реала» и «Ромы» по шесть набранных очков, а у ЦСКА в активе только четыре и третье место в группе. Впереди у армейцев домашний матч с «Ромой», где решится очень многое. Пока прогнозы таковы, что команде Гончаренко светит только попадание в Лигу Европы.

    Актуальное:

    Главные подробности трагедии в Риме

    Текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рома»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 16
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 25 октября 2018, 22:01

      Наш предел Лига Европы,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 21:14

      Обделались по-полной и нечего их защищать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 октября 2018, 21:02

      просто Рома сильнее на данный момент.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 октября 2018, 20:36

      Несправедливо - это когда ЦСКА бьет левый пенальти с Енисеем, Оренбургом, когда отменяют чистый гол Локомотива, не удаляют костоломов, заменивших Вернблума, и изначально делают весь график под ЦСКА. Стыдно, г-н Плеханов.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > тщмек 19 24 октября 2018, 20:54

      Ударился?сходи полечись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 октября 2018, 16:42

      ЦСКА не хватило класса и опыта. Играли почти на равных.

      2
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 24 октября 2018, 16:03

      А я верю , что ребята смогут.

      2
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      Рейтинг: +557

      CSKA №1 24 октября 2018, 15:25

      Кстати ребята,гол Набабкина чистый,повтор гляньте!!!Так что судейка ошибся!!!Там 2:1 и ХЗ как все повернулось бы!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Klop-22 24 октября 2018, 14:29

      Все очень даже справедливо. Жаль не 7-0

      -3
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      Рейтинг: +1952

      lek! 24 октября 2018, 14:21

      Почему не справедливая ?
      счет какой ?
      Дадим должное , у ЦСКА подрастает хорошая молодежь. Если Реал выиграли , это не означает , что они топ команда. Нынешний Реал ома проигрывает слабым командам , это не показатель . Забыть этот матч и газовать дальше , и не оглядываться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 24 октября 2018, 13:15

      Все ещё возможно, надо только Рому дома обыграть и Викторию... и все возможно, а вот Лигу европы то 100% попадаем!!!!
      Вперед ЦСКА!!!

      3
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