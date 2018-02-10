Обязательно следите за «Ромой». Там рулит интересный тренер

Эусебио Ди Франческо достоин внимания и работы.

Командное восприятие

Что такое «Рома»? Кроме очевидного, что это футбольный клуб из Рима все такое. «Барселона» – это команда, которая лучше всех играет в короткий пас и эксплуатирует владение. «Сток» – типичная английская команда с длинными передачами и силовой игрой. Теперь понимаете? Не важно, что и те, и другие сейчас немного отошли от крайностей. Пока в массовом сознании остается восприятие команды как некоего стилистического единства, это ее определяет.

Изменить такое восприятие очень сложно. Для этого требуется время, кардинальная смена вектора и какое-нибудь закрепляющее событие. Скажем, «Лестер» до чемпионства был просто английской командой, а после стал той самой командой Раньери с фирменными 4-4-2, Марезом и Варди.

Но чемпионство не всегда достаточное основание. Например, я уверен, что для большинства читателей «Рома» – это именно «Рома» Спаллетти. Достаточно развязная, узнаваемая игра. Схемы от ромба до «испанки» 4-2-3-1 и 4-3-3. Тотти и кто-то на фланге. Ошибки Филлипа Мексеса в обороне. Вот это все.

При этом чемпионом в последний раз римляне становились при Фабио Капелло, но от той команды не осталось даже хороших воспоминаний. Когда сегодня кто-то упоминает то скудетто, гораздо больше говорят о том, что было сделано, и практически ни слова о том, как. В медиаполе от тех времен сохранились только скандалы, когда Капелло ругался то с Монтеллой, то с Кассано.

Поэтому, кстати, я на стадии идеи не понимал и не принимал «Рому» Луиса Энрике. Когда вы привносите чуждую идеологию в команду, у которой есть лицо – вам тут же начинает противостоять некий эталон. Идеальная модель прямиком из платонического рая. В том числе в сознании ветеранов, которые были в клубе до вас. На эту тему можете посмотреть «Проклятый Юнайтед» с Майклом Шином.

Так вот: Ди Франческо как раз отлично вписывается в идею «Ромы», которая есть в массовом сознании прямо сейчас.

Внутренний Земан

Во-первых, он провел в команде несколько хороших сезонов как игрока и поэтому эмоционально инвестирован. Во-вторых, делал он это при сумасшедшем Зденеке Земане, играя рядом с Ди Бьяджо, Томмази и Аленичевым. От Земана же Эусебио подцепил многие из своих тренерских идей. Естественно, никакого безумия, когда вся команда бежит вперед как в регби, в его игре нет.

Но мультивариантные открывания, много беговой работы впереди, готовность в любой момент отпружинить в атаку и любовь к схеме 4-3-3 остались. Мне нравится думать, что сыграло свою роль то, что Ди Франческо застал первый сезон Капелло и успел набраться в том числе прагматизма. А среднее арифметическое между рационально скучным Фабио и определенно поехавшим чехом это как раз «Рома» Спалетти. Достаточно веселая, но все-таки с тормозами и классическими итальянскими приемами в обороне.

На самом деле, даже «Сассуоло» при Ди Франческо стилистически напоминал римлян. Правда, Спалетти все-таки очень любил ротировать схемы. Отчасти это было вынужденно, потому что Тотти с поля никуда не денешь, а иногда нужно сыграть с наконечником. Но тем не менее. А вот «Сассуоло» это команда схемы 4-3-3. Да и «Рома» при Ди Франческо пока сыграла только один матч с другой схемой: 4-2-3-1 против «Наполи».

Лучший матч

Отличный пример того, почему Ди Франческо и «Рома» – идеальный союз, это пока что лучший матч под его руководством – домашний разгром «Челси» 3:0. И рассказывать о нем, как он тактике, нужно именно с этого момента. Поэтому переносимся в 31-е октября и смотрим голы. Так будет максимально наглядно.

Итак, первый гол. Этот момент случился после того, как «Челси» упустил свой момент с участием Педро. Пока испанец тусил возле штрафной Алиссона, «Рома» быстро раскатала атаку по левому флангу. Строотман вел мяч, а впереди него находился Перотти. Это вынудило Алонсо пятиться, вместо того, чтобы пойти на сближение со Строотманом.

При этом игроки центральной линии расположились широко и бежали вместе со всеми, отрезая от остальной команды Азара и Педро. Таким образом, «Рома» идет в атаку звеньями, как в хоккее или американском футболе. Вот это чистейший Земан.

Дальше все просто. Дальний пас заставляет оборону «Челси» отскочить назад за Джеко, оставляя позади все пространство на свете для игроков «Ромы». Удачная скидка и Эль Шаарави оставалось только попасть. Блестяще сыграно.

Отдельно нужно отметить умный прессинг. Когда Давид Луиз получал мяч, Джеко сближался с ним, но позволял сделать передачу на кого-то из остальных центральных защитников. А вот их уже вингеры «Ромы» прессинговали в момент приема. Это значит, что им приходилось часто быстро играть в центр, где точно так же в момент приема игроков «Челси» атаковали Строотман и Наингголан.

Собственно, как раз после одной из ошибок Луиза пришел угловой, в итоге приведший ко второму голу. Конечно, мяч вынесли из штрафной, но сам его факт привел к разгруппировке игроков «Челси», чем воспользовалась «Рома» в очередной контратаке. 2-0.

Третий гол самый скучный. Перотти много крутился в первом тайме, а во втором смог дриблингом и ударом наказать правый фланг «Челси» за индивидуальные ошибки. Главное, что на этом игра была закончена.

Надо отметить, что у ворот «Ромы» было достаточно много моментов, которые просто не смогли реализовать Мората, Сеск, Педро и Азар. Но быстрый переход в осмысленную атаку, ставший фирменной чертой еще «Сассуоло», позволил «Роме» вознаграждать себя голами за везение. Вот так команда выглядела и будет выглядеть в своих лучших матчах. Сказать, что Ди Франческо не успел поставить свою игру нельзя – очень четкое движение, мобильные контратаки и грамотный прессинг есть. Некоторые проблемы в обороне тоже. Но, черт возьми, вы вообще видели «Земанландию»? На ее фоне версия Эусебио − просто сталь.

Так что происходит сейчас?

До матча с «Вероной» – далеко, кстати, не идеального – «Рома» провела ужасную серию из трех ничьих и четырех поражений. Это ощутимо взволновало тиффозерию, особенно в свете того, что «Лацио» теперь выше в таблице. Кто-то даже заговорил об отставке Ди Франческо, хотя впереди еще половина сезона. Первого сезона в качестве тренера «Ромы», хочу вам заметить.

Но дело даже не в этом. Эта серия не несет в себе признаков какой-то катастрофы. Одно из поражений было с «Ювентусом», а одна из ничьих с «Интером». При этом во всех остальных случаях команду поразила аномально плохая реализация. По создаваемым моментам и ожидаемым голам/очкам «Рома» до сих пор третья команда Италии после «Наполи» и «Юве».

Джеко должен если не лидировать в гонке бомбардиров, то, как минимум, не отставать от Дибалы с Квальяреллой. Да, что-то определенно идет не так. У многих болельщиков есть глупая идея, что тренер может научить своих игроков забивать голы. На детском уровне до восьми лет – да. Но когда ты работаешь с профессионалами, это вряд ли возможно. Его задача – сделать так, чтобы команда создавала моменты. И с этим Эусебио Ди Франческо благополучно справляется. Но нет таких советов, чтобы справиться с реализацией. Что, скажете Эдину Джеко, который забил более 150 голов в топ-чемпионатах, «бей ниже»? А то он не знает, как бить по воротам.

Об этом говорит и сам Эусебио в интервью. Его бессонные ночи связаны исключительно с реализацией, а в остальном процесс идет нормально. Нет, его «Рома» не идеальна. Но она похожа на «Рому». Все еще нужно поправить ситуацию с обороной. Например, определиться, Жезус или Манолас играет в паре с Фацио. А болельщикам я советую смириться с мыслью, что команда будет много пропускать. Все-таки, когда вы атакуете по заветам Земана, тылы будут оголяться. К тому же у вас в команде играл Мексес. Побойтесь бога.

И да, победа над «Вероной», пусть и такая неказистая, очень важный момент. Ненавижу, когда эксперты, комментаторы и прочие спикеры оперируют идиотскими терминами вроде «команда не настроилась», «ребятам нужно собраться» и совершенно не смотрят на тактику. Но здесь психология действительно играет довольно большую роль. И когда забивать станет так же легко, как в матчах с «Челси» – где зашло буквально все, что имелось – тогда «Рома» снова начнет сиять. Только для этого надо продолжать верить в Ди Франческо.

На месте руководства клуба я бы дал ему еще один год при любых раскладах. Даже если он не пройдет «Шахтер» и упадет на шестое место. Таблицы xG говорят, что этого не случится, но они решают далеко не все. А прекрасное выступление в группе чего-то да стоит. Оно показывает перспективу.

Советую вам открыть вики-список тренеров «Ромы» и посмотреть на сменяемость кадров вокруг первого пришествия Лучано Спалетти. Это два периода безуспешных поисков и попыток проткнуть небо пальцем. Эусебио Ди Франческо представляет собой все то, чем считается клуб в массовом сознании. Наиболее безболезненный путь – дать ему время и ресурсы. Конечно, он не тактический гений уровня Сарри, но очень грамотный и полностью сформировавшийся тренер с собственным почерком. И, может быть, через десять лет, когда я спрошу у вас: «Что такое Рома?», вы скажете «А, ну 4-3-3 с быстрым переходом в атаку, как у Ди Франческо».