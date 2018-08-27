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    Пасторе забил чудо-гол за «Рому». Неземная красота


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    Голосов: 14
    27.08.2018 22:35
    Пяткой с лета – ну что еще можно желать в понедельник вечером?

    Хавьер Пасторе – фантастический игрок, но родился не в то время. Играй он в 90-е – стал бы королем, в нынешнем же футболе ему зачастую не хватает скорости. Но на чудеса он способен, как и раньше.

    «Рома» приобрела 29-летнего аргентинца летом почти за 25 миллионов евро. В «ПСЖ» он проторчал семь лет, но последние три сезона выходил на поле нечасто. Да, нагреб за это время аж 16 трофеев, но хотелось большего.

    Перезагрузить карьеру он может в «Роме». Уже перезагружает. Начал вот с чего:

    А теперь еще раз. Медленно и плавно.

    Это гол в ворота «Аталанты», который случился на второй минуте. Впрочем, «Рома» этот шедевр вскоре забыла, прогорев 1:3 к перерыву. Хозяев разорвали экс-игроки РПЛ – на счету Ригони дубль, а Пашалич выполнил голевую передачу. Во втором тайме римляне вернулись в игру, выдав суперстрастный футбол, и вырвали ничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

    Рома – Аталанта – 3:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Пасторе, 2; 1:1 – Кастань, 19; 1:2 – Ригони, 22; 1:3 – Ригони, 38; 2:3 – Флоренци, 60; 3:3 – Манолас, 82.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 29 августа 2018, 09:58

      Не каждый день такое видишь, но мы тут люди бывалые) Так что так, на четвёрочку. Может с плюсом.

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 29 августа 2018, 09:13

      Обыкновенный гол , ребята в ДЮСШ такие забивают ......

      0
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 28 августа 2018, 17:57

      Такой же гол забивал С. Семак, будучи игроком Зенита в ворота Бенфики.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 28 августа 2018, 14:57

      Он был в составе у нас на ЧМ?...

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 28 августа 2018, 12:21

      Красиво, ничего не скажешь

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 28 августа 2018, 09:47

      красиво что тут скажешь

      0
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      Рейтинг: +103

      никорос 28 августа 2018, 08:21

      вратарь мне кажется тут не при чем

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 28 августа 2018, 07:35

      "Чудо-гол" состоялся лишь потому, что вратарь - болван! А так, красиво, конечно.

      2
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 28 августа 2018, 07:02

      Аж мурашки по коже.

      0
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